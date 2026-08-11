CFE refuerza red eléctrica en Coahuila

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que durante 2026 ha realizado diversas acciones de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en municipios de la Región Lagunera del estado de Coahuila, con el objetivo de prevenir fallas y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro.

La CFE precisó que los trabajos se han llevado a cabo en Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero, Parras y Viesca.

Entre las acciones realizadas se encuentra la instalación de 46 transformadores, así como la renovación de 46 postes y 2.6 kilómetros de conductor eléctrico.

La CFE reportó la sustitución de más de 9 mil apartarrayos y aislamientos, al igual que más de 38 mil acciones de poda en la infraestructura cercana a las líneas eléctricas.

La Comisión mencionó la colocación de 4 mil 671 protectores pro-fauna, esto como parte de las medidas para proteger la fauna y reducir posibles afectaciones a la infraestructura.

Finalmente, la CFE reiteró que estas labores tienen el fortalecer la infraestructura eléctrica de la Región Lagunera y contribuir a contar con una red con mayor confiabilidad para las familias de los municipios atendidos.

La Crónica de Hoy 2026