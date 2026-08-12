Capacitan a ganaderos de Antiguo Morelos Tamaulipas para mejorar producción y rentabilidad

Con el objetivo de mejorar la producción ganadera y brindar nuevas herramientas a los productores, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas realizó una capacitación dirigida a ganaderos de bovinos de carne de Antiguo Morelos.

La jornada tuvo como tema principal las “Buenas prácticas de producción ganadera y puntos clave para hacer más eficiente y rentable la unidad de producción bovina”, con la finalidad de fortalecer los conocimientos de quienes trabajan en este sector y ayudar a mejorar el manejo de sus unidades productivas.

De acuerdo con la información de la dependencia estatal, en esta actividad participaron 32 productores pecuarios del sector social, integrantes del grupo de ganaderos de bovinos de carne de Antiguo Morelos.

Durante la capacitación se abordaron recomendaciones relacionadas con las buenas prácticas de producción y diferentes aspectos que pueden contribuir a incrementar la rentabilidad de la ganadería bovina. La intención fue que los productores tengan mayores conocimientos para enfrentar los retos que existen en el trabajo diario del campo.

Los trabajos fueron encabezados, en representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, por Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, quien destacó la importancia de mantener una atención cercana y permanente con los productores.

La dependencia estatal señaló que la capacitación y la formación de los ganaderos son herramientas que pueden ayudar a elevar la eficiencia del sector pecuario, especialmente cuando los conocimientos adquiridos pueden aplicarse directamente en las unidades de producción.

La capacitación estuvo a cargo de Rodolfo Pérez Vázquez, del Centro Experimental La Noria, perteneciente a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Durante su participación compartió recomendaciones para mejorar las prácticas productivas y fortalecer los aspectos que influyen en la rentabilidad de la actividad ganadera.

Además, en la actividad participaron integrantes del grupo de ganaderos locales, quienes cuentan con el acompañamiento técnico del extensionista Salvador Calderón. Este apoyo busca fortalecer las capacidades de los productores y brindarles orientación para atender las necesidades que se presentan en el campo.

La capacitación forma parte de las acciones de atención y acompañamiento que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura con productores pecuarios de Tamaulipas.

El gobierno estatal busca que los productores tengan acceso a información y conocimientos que puedan ser utilizados para mejorar sus procesos de trabajo, aumentar la productividad y hacer más rentable la actividad ganadera.

La dependencia estatal informó que continuará impulsando acciones de capacitación, extensionismo y transferencia de conocimientos, al considerar que estas herramientas son importantes para fortalecer al sector pecuario y contribuir al desarrollo económico de las familias dedicadas a la ganadería en la región.

En esta actividad participaron 32 productores pecuarios del sector social