Guanajuato atiende a personas con problemas de adicciones en el CAIA León

CAIA León

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, destacó que la atención temprana hace la diferencia en el tratamiento de las adicciones, por lo que hizo un llamado a las familias guanajuatenses a solicitar apoyo desde las primeras señales de riesgo.

“En la Secretaría de Salud trabajamos para que ninguna persona enfrente sola un problema de adicciones. En el CAIA León contamos con especialistas y programas gratuitos que ofrecen atención médica, psicológica y familiar con calidad y sentido humano”, expresó Cortés Alcalá.

Por su parte, la médica psiquiatra con Alta Especialidad en Adicciones del Centro de Atención Integrales a las Adicciones (CAIA) León, Alejandra Muñoz Valdivia, explicó que un consumo aislado es muy distinto a un consumo crónico; sin embargo, ambos requieren orientación y seguimiento para prevenir recaídas y evitar que el problema avance.

Muñoz Valdivia agregó que cualquier persona puede acudir a solicitar atención, el proceso inicia con sesiones informativas sobre el funcionamiento del centro, continúa con valoraciones por cada uno de los servicios especializados y posteriormente se establece un plan de seguimiento individual y personalizado.

La funcionaria estatal subrayó que las adicciones afectan por igual a mujeres y hombres, por lo que es importante dejar de normalizar el consumo de sustancias y acudir oportunamente a recibir atención profesional antes de que existan mayores complicaciones.

El CAIA León ofrece acciones de prevención, pláticas de orientación, talleres para fortalecer factores de protección, tamizajes, atención psicológica individual, familiar y grupal, consulta médica especializada, psiquiatría, paidopsiquiatría, rehabilitación psicosocial y tratamiento ambulatorio intensivo mediante la Clínica del Día.

El equipo multidisciplinario está integrado por psicólogos, psiquiatras, paidopsiquiatras, médicos, personal de enfermería, trabajo social y especialistas en música, arte y computación, los servicios también están dirigidos a familiares de personas con consumo de sustancias y a personas con riesgo suicida.

La Secretaría de Salud Estatal informó que el CAIA León brinda atención de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (477) 748 8722 o acudir a la antigua carretera León–San Francisco del Rincón, kilómetro 8, en León, Guanajuato. Además, se encuentra disponible la Línea de Atención Psicológica 800 290 0024 para orientación y apoyo.

La Crónica de Hoy 2026