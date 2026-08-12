Carlos Torres Piña cierra filas en Tiripetío y llama a construir la transformación desde las comunidades

Carlos Torres Piña, Tiripetío

Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, afirmó, desde la tenencia de Tiripetío, Michoacán, que la siguiente etapa de transformación en Michoacán debe tener sus raíces en las comunidades, de la mano de la gente y con la garantía de que las tenencias rurales tengan las mismas oportunidades de desarrollo que las zonas urbanas.

Durante una asamblea informativa en la plaza principal de dicha localidad, Torres Piña recordó que su forma de trabajo dentro de la política está influenciada por su historia familiar.

“Soy hijo de maestros rurales y de ellos aprendí que para resolver primero hay que escuchar, conocer a las familias y entender lo que vive cada comunidad”, expresó.

Destacó que la comunidad de Tiripetío tiene una profunda tradición vinculada con la educación y el pensamiento y señaló que esa historia obliga a poner especial atención en las nuevas generaciones.

Carlos Torres Piña cierra filas en Tiripetío

“Las y los jóvenes no quieren que solamente les hablemos del futuro; quieren participar en las decisiones del presente. Tenemos que generar oportunidades para que puedan estudiar, trabajar y construir su proyecto de vida aquí, en Michoacán”, sostuvo.

Torres Piña señaló también que la transformación debe verse reflejada en mayores oportunidades e igualdad económica para las mujeres.

En sus recientes encuentros con mujeres empresarias ha escuchado propuestas para ampliar su participación en actividades económicas, contrataciones y sectores donde históricamente han enfrentado mayores barreras.

“La igualdad también tiene que sentirse en el empleo, en el emprendimiento y en las oportunidades”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que su participación en Morena responde a una convicción de izquierda y a las causas que dieron origen al movimiento: justicia social, igualdad y cercanía con el pueblo.

“Vamos a seguir recorriendo Michoacán, casa por casa y comunidad por comunidad. La transformación no se construye desde un escritorio; se construye escuchando, organizándonos y dando resultados junto con la gente”, concluyó.