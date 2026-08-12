Carlos Torres Piña: una trayectoria política que comenzó antes de los cargos

En los últimos años, el nombre de Carlos Torres Piña ha estado relacionado con algunas de las responsabilidades políticas más importantes de Michoacán, entre ellas la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, su trayectoria comenzó mucho antes de ocupar estos cargos y está relacionada con su formación familiar, profesional y política.

Torres Piña nació en Paracho, en la Meseta Purépecha, dentro de una familia de maestros rurales. De acuerdo con lo que ha contado, de sus padres aprendió la importancia de escuchar a las personas y conocer sus problemas antes de buscar acuerdos.

Esta formación estuvo marcada por el entorno de las comunidades rurales de Michoacán, donde los maestros suelen tener una relación cercana con las familias y comunidades. Esta experiencia, según la semblanza, ayudó a formar una de las características que después mantendría durante su carrera política: la búsqueda del diálogo.

Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su trayectoria política registra dos periodos como diputado federal y dos etapas como secretario de Gobierno de Michoacán.

Su primera etapa al frente de la Secretaría de Gobierno comenzó el 1 de octubre de 2021 y terminó en octubre de 2023. Después regresó al cargo el 23 de junio de 2024 y permaneció hasta julio de 2025.

Durante su paso por el Congreso tuvo que participar en negociaciones y construcción de acuerdos, mientras que como secretario de Gobierno enfrentó asuntos relacionados con organizaciones sociales, municipios, poderes públicos y distintos grupos de la entidad.

Más adelante, su llegada a la Fiscalía General del Estado representó otro tipo de responsabilidad, debido a que se trata de una institución donde las decisiones tienen consecuencias jurídicas y deben seguir procedimientos establecidos.

Uno de los temas que también ha formado parte de su trayectoria es la relación con los pueblos originarios. Durante su paso por la Secretaría de Gobierno participó en el acompañamiento de comunidades indígenas que buscaban mecanismos de autogobierno y presupuesto directo.

También tuvo participación en la relación institucional con las Kuarichas y en reuniones con comunidades de diferentes regiones de Michoacán. Este trabajo implica atender diferencias internas y buscar acuerdos entre las comunidades y las autoridades.

La trayectoria de Torres Piña también ha tenido momentos de críticas, conflictos y cambios de responsabilidad. Después de más de dos décadas de participación política, su carrera no ha estado libre de cuestionamientos ni de decisiones que han generado diferentes opiniones.

Sin embargo, existe una característica que se mantiene en diferentes etapas de su carrera: el diálogo con distintos sectores. Actualmente, Torres Piña mantiene reuniones con productores, empresarios, maestros, comunidades indígenas y jóvenes.

Su origen en Paracho también representa una relación particular con las distintas regiones de Michoacán. La Meseta Purépecha, Tierra Caliente, el Bajío, la región Lacustre, la Ciénega y la Costa tienen necesidades diferentes, por lo que la atención de los problemas estatales requiere conocer las características de cada zona.

Por ello, su trayectoria no puede explicarse únicamente a partir de los cargos que ha ocupado. Antes de ser secretario de Gobierno o fiscal, estuvo su formación como abogado, su paso por el Congreso, su experiencia política y, especialmente, el entorno familiar en el que creció.

Más de 20 años de carrera política permiten analizar sus decisiones, resultados y también los momentos en los que ha enfrentado críticas. Su historia personal no determina por sí sola el desempeño que puede tener en una responsabilidad pública, pero sí ayuda a conocer los antecedentes de un político que ha construido su carrera a partir del contacto con diferentes sectores de Michoacán.

En una entidad con una vida política marcada por conflictos sociales, movimientos indígenas y diferencias regionales, la capacidad de escuchar y negociar se ha convertido en una herramienta constante dentro de su trayectoria.