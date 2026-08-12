Fuerzas de seguridad estatales, en jaque; retraso en entrega de armas

Policías estatales sufren por retraso en suministro de armas (Cuartoscuro)

El suministro de armas y municiones en algunos estados atraviesa una situación que podría tener consecuencias directas para la seguridad pública.

Más de 15 empresas dedicadas a importar y suministrar armamento a gobiernos estatales aseguran que, pese a haber cumplido con la entrega de armas y municiones, la Dirección General de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), encabezada por el general Claudio del Rosal, mantiene retrasos en sus pagos ,e incurre en tardanza para obtener permisos de importación, llegando incluso a modificar contratos ya firmados.

El problema no es únicamente financiero. Estados como Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, entre otros, han enfrentado retrasos de hasta dos años en la entrega de fusiles. En otros casos, los gobiernos estatales ya tienen las armas, pero no reciben las municiones necesarias para utilizarlas.

El problema de la falta de entrega de armas y municiones a los estados no es nuevo en las fuerzas armadas, pues una investigación de Mexicanos contra la corrupción evidenció , que la Sedena incumplió con la entrega de armas por 122 millones de pesos en 21 estados del país. de acuerdo de las auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Asimismo, en un punto de acuerdo en marzo pasado, el diputado del PRI, Oscar Fernando Torres Castañeda, aseveró que la SEDENA ya no publica en internet los inventarios de armas, y esta falta de información previa dificulta la planificación de eventuales compradores de armas.

“La SEDENA no publica con regularidad inventarios detallados de armas para la venta al público argumentando la falta de disponibilidad constante de modelos y calibres específicos, la regulación de licencias de exportación, y para optimizar el proceso de adquisición, redirigiendo a los interesados a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM)”, establece

A esto se suman señalamientos de posibles favoritismos dentro de la cadena de proveedores, mientras empresas que buscan importar y suministrar material enfrentan retrasos que ponen en riesgo su viabilidad financiera.

Las empresas consideraron necesario analizar si otras instituciones de las Fuerzas Armadas podrían participar directamente en el suministro de armamento y municiones a las entidades federativas.