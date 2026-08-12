Puebla refuerza su estrategia de reforestación con más de 2 millones de árboles en 2026

Puebla busca colocarse como uno de los principales estados del país en materia de reforestación, con una meta de sembrar más de 2 millones de árboles en 2 mil hectáreas durante 2026, de acuerdo con información del Gobierno estatal.

La estrategia contempla la participación de 100 municipios y forma parte de las acciones impulsadas para recuperar zonas forestales y fortalecer el cuidado del medio ambiente.

El gobernador Alejandro Armenta y la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, destacaron que Puebla fue sede de una Jornada Nacional de Reforestación encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La actividad se realizó el pasado 9 de agosto en la zona del Iztaccíhuatl, donde se plantaron 10 mil árboles en una superficie de 10 hectáreas. En el evento participaron distintas dependencias federales y estatales, así como instituciones y organizaciones relacionadas con la protección ambiental.

Entre las instituciones que participaron estuvieron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También participaron el Gobierno de Puebla y el Instituto Mexicano de la Juventud.

Durante esta jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto mediante el cual se establece que el segundo domingo de agosto será considerado como el Día Nacional de la Reforestación.

El Gobierno de Puebla informó que hasta el momento se han sembrado más de 100 mil árboles como parte de la meta estatal para este año. Además, los viveros estatales cuentan con alrededor de 500 mil plantas que están listas para continuar con las jornadas de reforestación.

Alejandro Armenta señaló que la meta de superar los 2 millones de árboles contempla trabajos en diferentes regiones del estado y la colaboración de los municipios.

Como parte de esta estrategia también se puso en marcha el programa Pulmones Escolares, que será desarrollado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. El objetivo es llevar la reforestación a planteles educativos de Puebla, donde se tiene contemplada la siembra de alrededor de 50 mil plantas.

La estrategia ambiental también incluye una jornada en la cuenca del Alto Atoyac, en la que se prevé plantar 100 mil árboles con la participación de la Secretaría de Deporte y Juventud.

Además, el Gobierno estatal anunció una jornada masiva para el jueves 20 de agosto, en la que se contempla sembrar aproximadamente 150 mil árboles de manera simultánea en distintos municipios de Puebla.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan involucrar a diferentes sectores de la sociedad en la recuperación de áreas verdes y forestales.

Armenta destacó que la elección de Puebla como sede del anuncio nacional representa un reconocimiento a la riqueza natural de la entidad, que cuenta con importantes zonas montañosas y forestales.

Entre ellas se encuentran la Malinche, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Citlaltépetl y la Sierra Negra, regiones que forman parte del patriimonio natural del estado.

El gobernador reiteró que su administración continuará impulsando acciones para la conservación de los recursos naturales y la recuperación de zonas forestales.

Con la meta de sembrar más de 2 millones de árboles durante 2026, el Gobierno de Puebla busca ampliar las acciones de reforestación y sumar a municipios, instituciones educativas, dependencias y ciudadanos a las actividades de protección ambiental.

La administración estatal señaló que estas acciones se desarrollan bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum y forman parte de una estrategia para fortalecer la conservación de los bosques y áreas naturales de Puebla.