Revisan proyectos de infraestructura y movilidad para Oaxaca

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para revisar los avances de distintos proyectos que se desarrollan en la entidad.

Durante el encuentro también participaron la subsecretaria Tania Carro y el director general del Centro SICT Oaxaca, Gilberto Morales, quienes analizaron junto con las autoridades estatales el estado que guardan las obras y acciones relacionadas con infraestructura carretera, movilidad y medio ambiente.

De acuerdo con la información difundida por la SICT, la reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a los proyectos que se realizan en Oaxaca y que buscan mejorar las condiciones de movilidad para la población.

La dependencia federal señaló que los trabajos también consideran acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, por lo que se revisaron proyectos que buscan combinar el desarrollo de infraestructura con medidas para reducir impactos ambientales.

La reunión entre funcionarios federales y estatales ocurre como parte de la coordinación entre ambos niveles de gobierno para avanzar en obras consideradas importantes para el desarrollo de Oaxaca.

Jesús Esteva Medina encabezó la revisión de los proyectos acompañado por integrantes de la SICT, mientras que por parte del gobierno estatal participó el gobernador Salomón Jara

Uno de los temas centrales fue conocer el avance que presentan las obras y establecer las acciones necesarias para continuar con su desarrollo. Aunque la información difundida por la dependencia no detalló los montos de inversión ni las fechas de conclusión de cada proyecto, destacó que se trata de trabajos relacionados con movilidad y cuidado ambiental.

La infraestructura carretera representa uno de los principales elementos para conectar a las comunidades de Oaxaca, una entidad que cuenta con una amplia extensión territorial y numerosas localidades que requieren mejores vías de comunicación.

En este contexto, el seguimiento de los proyectos busca mantener la coordinación entre autoridades federales y estatales para atender las necesidades de infraestructura de la población.

La SICT informó que durante la reunión se revisaron los proyectos que actualmente se desarrollan en la entidad, con énfasis en aquellos que tienen relación con la movilidad y las acciones de protección ambiental.

La dependencia federal mantiene trabajos de coordinación con los gobiernos estatales para dar seguimiento a las obras y revisar los avances que presentan los proyectos de infraestructura.

En el caso de Oaxaca, las autoridades señalaron que la intención es continuar con las acciones que permitan mejorar la movilidad y, al mismo tiempo, incorporar criterios relacionados con el cuidado del medio ambiente.

La reunión también permitió que funcionarios de la SICT y del gobierno de Oaxaca intercambiaran información sobre las obras y sus avances, con el propósito de mantener el seguimiento de los proyectos.

El encuentro fue difundido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de sus redes sociales, donde destacó la participación de Jesús Esteva Medina, Tania Carro, Gilberto Morales y el gobernador Salomón Jara.