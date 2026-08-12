Zacatecas puede ser epicentro deportivo internacional: Ulises Mejía Haro

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Durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional realizada en el municipio de Pinos, Ulises Mejía Haro respaldó el impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum está dando al deporte mexicano y afirmó que Zacatecas tiene las condiciones para convertirse en un epicentro deportivo de alcance internacional.

Mejía Haro destacó el reconocimiento de la Presidenta a la histórica participación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde la delegación nacional conquistó 407 medallas, así como el anuncio de incrementar al menos 10% las becas para atletas a partir de 2027 y fortalecer los estímulos para quienes representan al país en competencias internacionales.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está respaldando con hechos a quienes ponen en alto el nombre de México. Desde Zacatecas debemos acompañar ese esfuerzo y pensar en grande: tenemos las condiciones para convertir a nuestro estado en un epicentro deportivo nacional e internacional”, afirmó.

Planteó que la profundización de la Transformación en Zacatecas deberá contemplar un Centro de Alto Rendimiento, una Universidad del Deporte y Villas Deportivas, acompañado de infraestructura especializada y una agenda permanente de competencias nacionales e internacionales.

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“Imaginemos delegaciones nacionales e internacionales entrenando en Zacatecas; campeonatos y torneos durante todo el año; hoteles, restaurantes y comercios recibiendo visitantes; y, al mismo tiempo, nuestras niñas, niños y jóvenes teniendo acceso a instalaciones, entrenadores y oportunidades de primer nivel. El deporte también puede convertirse en un motor de desarrollo económico y bienestar social”, señaló.

Finalmente, convocó a las y los simpatizantes del movimiento a seguir respaldando las acciones que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y a trabajar para que los avances nacionales se traduzcan en nuevas oportunidades y bienestar para Zacatecas.

“La Transformación también significa abrir nuevos horizontes para nuestras juventudes. Tenemos talento, condiciones y ubicación estratégica. Ahora necesitamos visión y trabajo para hacer de Zacatecas un referente deportivo de México ante el mundo. Sí hay de otra y el trabajo todo lo vence”, concluyó.