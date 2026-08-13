Aumenta número de turistas en Acapulco

Acapulco

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que, de enero a junio de 2026, la llegada de turistas a hoteles en Acapulco fue de 3 millones 527 mil 657, cifra que representa un incremento de 26.3 por ciento comparado con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur), durante el primer semestre de este año recibieron 3 millones 492 mil 229 turistas nacionales y 35 mil 428 extranjeros en Guerrero, y se registró una ocupación hotelera del 49.6 por ciento que representa un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación con el valor registrado en 2025.

Al respecto, el director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, resaltó que estas cifras confirman el éxito del programa “Acapulco Se Transforma Contigo”, estrategia integral impulsada por el gobierno federal para la recuperación y reactivación económica del puerto.

“Acapulco ha demostrado su capacidad para salir adelante, el incremento en el número de visitantes muestra la confianza de la gente y confirma que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo funcionó, sino que le devolvió al puerto su lugar como uno de los espacios favoritos de los turistas”, declaró Ramírez Mendoza.

Finalmente, la Fonatur puntualizó que el crecimiento proyectado durante los primeros seis meses de este año refleja la efectividad del programa mencionado, una visión integral que abarcó desde la reconstrucción y modernización de la infraestructura turística hasta la reactivación de la cadena de valor en servicios, comercios y transporte.