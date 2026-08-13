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Se contempla una inversión superior a los mil 300 millones de pesos

Tamaulipas anuncia proyecto de conectividad del Libramiento Poniente Mante

Por Giovanna Morales Gómez
Libramiento Poniente Mante

El gobierno de Tamaulipas proyecta la construcción del Libramiento Poniente Mante con el objetivo de consolidar la conectividad carretera y fortalecer la movilidad en el sur de Tamaulipas.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que para este proyecto se contempla una inversión superior a los mil 300 millones de pesos, que permitirá ampliar de dos a cuatro carriles la carretera federal 85 Mante-Limón, en una longitud de 6.25 kilómetros.

Cepeda Anaya añadió que a estos trabajos se suman la ampliación de 4.033 kilómetros del Libramiento Poniente Tam-77 y de 3.593 kilómetros de la carretera federal 85, desde el entronque del Libramiento Poniente Mante hasta la glorieta de salida a Tampico, en el municipio de El Mante.

“Con este Libramiento, conectaremos la carretera federal 101, en el tramo Tula-San Luis Potosí con la carretera federal Victoria-Mante y con la ruta Mante-Tampico”, subrayó.

Cepeda Anaya destacó que esta obra permitirá mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la conexión entre las principales rutas carreteras de esta región, además de generar una alternativa para agilizar el tránsito vehicular y favorecer el traslado de personas y mercancías.

Por último, reiteró que continúan fortaleciendo la entidad con proyectos estratégicos de infraestructura que permitan contar con mejores vías de comunicación, mayor conectividad regional y condiciones que favorezcan el crecimiento y bienestar de las familias tamaulipecas.

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