Beatriz Mojica sostiene dialogo con jóvenes: escucha sus problemáticas y busca soluciones

“Corazón Joven Guerrero con Beatriz Mojica”

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Beatriz Mojica asistió al encuentro con jóvenes donde se expusieron algunas de las problemáticas a las que se enfrentan actualmente. Entre las más destacables se encuentran la falta de empleo digno al salir de la prepa, inseguridad para salir a la calle, ausencia de una Escuela Estatal de Artes, nulo apoyo a talentos culturales y deportivos, falta de espacios para atender la salud mental y discriminación por color de piel.

Durante el encuentro “Corazón Joven Guerrero con Beatriz Mojica”, deportistas, artistas, raperos, promotores culturales, emprendedores y ambientalistas tuvieron la oportunidad de sostener un diálogo abierto para que la aspirante a la coordinación interna de Morena en Guerrero, conociera las trabas que les impiden construir su proyecto de vida.

Jóvenes que estudian y trabajan a la vez, declararon que no encuentran condiciones laborales justas, las existentes mantienen jornadas de más de 10 horas y sin seguridad. Otros expusieron la falta de infraestructura deportiva, de transporte nocturno para regresar de eventos culturales y de apoyos reales al arte, donde solo se otorgan diplomas.

También se planteó la necesidad de becas universales para estudiantes de nivel superior, créditos para emprender, reactivación de canchas y parques, internet gratuito y vivienda accesible.

“Corazón Joven Guerrero con Beatriz Mojica”

Con el objetivo de mejorar los sistemas de conectividad, un joven del área de programación propuso impulsar capacitación en datos e idiomas para acceder a empleos remotos desde casa con solo bachillerato. Ante este planteamiento, Beatriz Mojica coincidió en la necesidad de garantizar internet gratuito, programas de inglés y que cada año al menos 100 jóvenes acapulqueños puedan ir un mes a estudiar al extrangero, además de analizar la instalación de un data center.

Como resultado de este diálogo, la aspirante planteó impulsar una Universidad Cultural, una Escuela Estatal de Artes y un Centro de Alto Rendimiento para deportistas, así como ampliar becas y crear un programa de empleo digno, vivienda joven y una red de apoyo a la salud mental.

Finalmente, abordó el tema de la discriminación como freno a la movilidad social, tras recordar el caso de Juan Diego, futbolista de Costa Azul discriminado en redes por su color de piel. “Cero discriminación porque eres joven, cero por tu color de piel, cero porque eres mujer”, señaló.