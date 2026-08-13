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Contó con una inversión superior a 3 millones 500 mil pesos

Entregan insumos al Hospital de la Niñez Poblana

Por Giovanna Morales Gómez
Entrega de insumos médicos en el Hospital de la Niñez Poblana

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Cecilia Arellano, llevó a cabo la entrega de insumos médicos e instrumental quirúrgico para distintas áreas del nosocomio, con una inversión superior a 3 millones 500 mil pesos.

A través del Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, las autoridades estatales otorgaron 151 conceptos destinados a fortalecer las áreas de atención del hospital. Del total, 78 corresponden a enfermería, 61 a instrumental y 12 a patología.

Durante el acto, Arellano refrendó su compromiso con la niñez poblana y destacó la importancia de generar mejores condiciones para quienes requieren atención médica especializada. Estuvo acompañada por el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, y expresó su respaldo al personal médico, de enfermería y administrativo que cada día brinda atención a las infancias que acuden a este hospital.

El SEDIF aseguró que con esta entrega fortalece la capacidad de respuesta de una institución fundamental para el cuidado de la niñez en la entidad y suma esfuerzos a la política de bienestar del gobierno federal con una visión humanista que coloca a las familias en el centro de la atención pública.

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