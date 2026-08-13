CFE fortalece coordinación con municipios de Guerrero para mejorar servicio eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortaleció la coordinación con municipios de Guerrero para atender las principales necesidades relacionadas con la infraestructura y el suministro de energía eléctrica en diferentes localidades de la entidad.

De acuerdo con un boletín de la CFE, el pasado 3 de agosto se realizó una mesa de trabajo como parte de la estrategia “CFE Conectada con Guerrero”, en la que participaron representantes de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Guerrero y presidentes municipales.

Durante la reunión estuvieron autoridades de Chilpancingo, Acapulco, Mochitlán, Huitzuco, Juan R. Escudero, Tlapa, Iguala, Ciudad Altamirano y Coyuca de Benítez. Los funcionarios expusieron ante la Comisión Federal de Electricidad diferentes problemas relacionados con el suministro y la infraestructura eléctrica de sus municipios.

Entre las principales necesidades señaladas se encuentran la sustitución de postes y de infraestructura eléctrica que presenta daños, además de la revisión de distintos puntos de las redes que requieren atención para mejorar las condiciones del servicio.

Como resultado del encuentro, la CFE y las autoridades municipales acordaron elaborar un plan de trabajo específico para cada municipio. El objetivo será establecer prioridades, definir las acciones que deberán realizarse y dar seguimiento a los planteamientos presentados por las presidentas y presidentes municipales.

La empresa también informó que se realizarán recorridos conjuntos en territorio entre sus superintendentes y las autoridades municipales. Estas visitas permitirán revisar directamente las condiciones de la infraestructura eléctrica, identificar los problemas que afectan el servicio y determinar las acciones necesarias para su atención.

La coordinación se desarrolla en un contexto de inversión para modernizar y fortalecer las redes eléctricas de Guerrero. La CFE informó que se tienen destinados más de 2 mil 300 millones de pesos en proyectos para las redes de distribución y transmisión hacia 2030.

La Comisión señaló que estas acciones cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forman parte de una estrategia para fortalecer la presencia de las instituciones en territorio, así como mantener una relación más cercana con las comunidades y los gobiernos municipales.

Durante la mesa de trabajo también se destacó que la mejora del servicio eléctrico requiere de la participación coordinada entre la CFE y los gobiernos locales. En este sentido, se invitó a los municipios a colaborar en la regularización de adeudos pendientes, apoyar los procesos de regularización de colonias y asentamientos y mantener una comunicación permanente con la empresa.

La CFE indicó que esta colaboración permitirá atender de manera más directa las necesidades que se presenten en las localidades y facilitar el seguimiento de los acuerdos alcanzados durante la reunión.

Con estas acciones, la empresa busca convertir los problemas identificados por las autoridades municipales en trabajos concretos en territorio, principalmente en materia de infraestructura y continuidad del servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso de mantener el trabajo cercano con los habitantes de Guerrero y dar seguimiento a cada uno de los acuerdos establecidos con los municipios.

El objetivo final es fortalecer las redes de distribución y transmisión eléctrica de la entidad y atender las necesidades que existen en las distintas localidades, como parte de los proyectos previstos para los próximos años.