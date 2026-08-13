Javier Lamarque acude a encuentro de diálogo en la CTM

Como parte de su agenda de recorridos para darle atención a las problemáticas y necesidades de Sonora, Javier Lamarque sostuvo un encuentro con dirigentes e integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora (CTM), entre ellos Javier Villarreal y Oscar Ortiz Arvayo.

Durante este encuentro se trataron diferentes temas, entre los principales se encuentran planteamientos del sector laboral, así como sobre la importancia de fortalecer el bienestar y la justicia social.

Durante la conversación, Lamarque reconoció la importancia de las trabajadoras y los trabajadores para lograr una óptima construcción de una sociedad con mayor bienestar, además destacó que el trabajo digno, el salario justo y el respeto a los derechos laborales forman parte de los principios de la transformación que busca Morena para el estado.

Lamarque compartió que el resultado de quién encabezará la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación se realizará mediante una encuesta próxima y se mostró seguro por el trabajo que ha venido desarrollando, basado en su trayectoria, cercanía con la gente y presencia permanente en territorio.

Javier Lamarque acude a encuentro de diálogo en la CTM

Planteó la importancia de mantener abierto el diálogo con las y los trabajadores para profundizar en sus principales problemáticas y construir, desde la escucha, rutas que permitan seguir avanzando en bienestar, siempre con respeto a los derechos laborales y a la organización de quienes integran el sector.

Finalmente, agradeció a los dirigentes de la CTM y a quienes participaron en el encuentro por la oportunidad de conversar y compartir puntos de vista, reiterando que la cercanía, el diálogo y la unidad son fundamentales para mantener viva la Transformación.

“La experiencia también significa saber escuchar, construir coincidencias y sumar esfuerzos con los distintos sectores de nuestra sociedad ”, expresó Lamarque, a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del encuentro.