Tamaulipas: menos deuda, más recursos y mejor crédito; rompen tendencia de endeudamiento

Tamaulipas

Tamaulipas ha conseguido reducir su deuda pública en más de mil millones de pesos, consolidar mejores condiciones crediticias, disminuir las participaciones federales comprometidas y liberar más de mil 827 millones de pesos en beneficio de la inversión social. A propósito de este logro Américo Villarreal Anaya, gobernador del Estado subrayó que el reciente proceso de reestructuración de la deuda estatal permitió disminuir la tasa de interés más alta que pagaba el estado y, con ello, liberar mil 827 millones de pesos de partidas federales comprometidas para el pago de pasivos.

“En materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño, tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios, nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal y, sin comprometer las operaciones del gobierno, somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos”, expresó.

En su más reciente proceso de refinanciamiento, por un monto de 2 mil 386 millones 213 mil 735 pesos, el Gobierno de Tamaulipas logró reducir la sobretasa de 0.43% a 0.34%, obteniendo mejores condiciones para el pago de créditos vigentes y la liberación de recursos para invertir en infraestructura productiva.

Cabe precisar que la reducción del saldo y el refinanciamiento son operaciones distintas. La primera corresponde al pago de obligaciones acumuladas; la segunda modifica las condiciones de créditos ya contratados para hacerlos menos costosos, sin representar por sí misma la contratación de nueva deuda.

Con las nuevas condiciones de 0.34%, el estado calcula un ahorro cercano a 77 millones de pesos durante el periodo restante de la administración y de alrededor de 439 millones de pesos durante los 20 años de vigencia de los créditos. En el proceso participaron BBVA México, Banorte, Banamex, Santander México y Banobras.

El 0.34% obtenido por Tamaulipas quedó por debajo de las sobretasas reportadas en refinanciamientos estatales de los últimos dos años: Chiapas registró 0.37%; Jalisco y Aguascalientes, 0.39%; Tabasco, 0.41%, y Nuevo León, 0.57%, según la comparación incluida en la información financiera estatal.Villarreal Anaya hizo notar que el manejo responsable de las finanzas ha permitido disminuir el pasivo estatal y generar confianza entre los organismos especializados que evalúan la estabilidad económica de las entidades federativas.

El Gobierno de Tamaulipas sostiene que la estrategia busca contener el endeudamiento y reducir el costo de las obligaciones existentes, que no se trata de pedir más dinero prestado, sino de hacer que la deuda que ya existe cueste menos. Detalló que el proceso de refinanciamiento permitió liberar 18.66% de las participaciones federales comprometidas, ampliando el margen de maniobra de las finanzas estatales.

DEUDA PER CÁPITA

Información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, correspondiente al primer trimestre de 2026, detalla que Tamaulipas registra una deuda de 4 mil 495 pesos por habitante, la más baja entre los seis estados fronterizos del norte de México.La diferencia es significativa. Baja California reporta una deuda per cápita de 6 mil 062 pesos; Sonora, 10 mil 077; Coahuila, 10 mil 505; Chihuahua, 14 mil 118; y Nuevo León, 17 mil 642 pesos por habitante.

CALIFICACIÓN POSITIVA

Moody’s Local México ratificó la calificación A.mx del Estado de Tamaulipas y confirmó la calificación AAA.mx para los créditos respaldados por sus ingresos. Esta última corresponde al nivel más alto dentro de la escala nacional de la calificadora y refleja una muy sólida capacidad de pago de esas obligaciones.

Las evaluaciones de Moody’s consideran factores como la evolución de los ingresos, el desempeño presupuestal, la capacidad para generar ahorro interno, el nivel y sostenibilidad de la deuda, la liquidez, la calidad de la administración financiera y la capacidad para cumplir los compromisos financieros incluso ante escenarios económicos adversos.Ramírez González atribuyó los resultados a una política de orden financiero, revisión permanente de las obligaciones públicas y manejo responsable de la deuda impulsada durante la administración de Villarreal Anaya.

La reducción superior a mil millones de pesos en el saldo de la deuda, la liberación de mil 827 millones de pesos mediante su reestructuración, la ausencia de nuevos créditos, una sobretasa promedio de 0.34% en los procesos de refinanciamiento y los indicadores reportados por el CEFP colocan a Tamaulipas en una posición financiera favorable frente a otras entidades del país.