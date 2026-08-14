Oaxaca impulsa su café de especialidad hacia nuevos mercados

El gobiernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró este viernes la Convención del Café Oaxaqueño 2026, un encuentro que reúne a más de 120 productores y productoras de diferentes regiones del estado para promover la calidad del café oaxaqueño y buscar nuevas oportunidades de comercialización.

La actividad se lleva a cabo durante este 14 y 15 de agosto en la Plaza de la Danza, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde los visitantes pueden conocer diferentes productos, sabores y variedad de café que se producen en la entidad.

Durante la inauguración, el gobernador Salomón Jara señaló que Oaxaca cuenta con condiciones naturales que permiten producir café de alta calidad. Entre estos factores se encuentran los diferentes tipos de suelo, el clima y la altura de las regiones donde se cultivan el fruto.

El mandatario estatal destacó también el trabajo que realizan miles de familias que dependen de la caficultura en una forma de vida.

Jara Cruz afirmó que la Convención del Café Oaxaqueño representa una oportunidad para acercar a los productores a mercados especializados, además de abrir nuevos canales de comercialización que permitan mejorar los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad.

En el encuentro participan 74 stands, donde productores de diferentes regiones muestran sus productos y ofrecen a los visitantes la posibilidad de conocer el café que se produce en Oaxaca.

El secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva, señaló que el campo oaxaqueño atraviesa una etapa de crecimiento y destacó el esfuerzo de las personas que trabajan en la producción del café.

Explicó que la Convención es resultado de diferentes actividades previas, entre ellas talleres y capacitaciones dirigidas a productores. Estos trabajos buscan mejorar los procesos de producción y preparar al sector para competir en mercados donde se reconoce la calidad del café.

De acuerdo con las autoridades, en esta edición de la Convención se recibieron alrededor de 700 muestras de café para ser evaluadas. Además, participan más de 120 productores y productoras de las distintas regiones de Oaxaca.

También se informó que llegaron 30 compradores provenientes de diferentes partes del país, quienes tendrán la oportunidad de conocer los productos y establecer relaciones comerciales con los productores oaxaqueños.

Uno de los puntos principales del encuentro será la presentación y subasta de 30 microlotes de café de especialidad. Estos productos serán seleccionados a partir de un proceso de catación y evaluación sensorial de las muestras recibidas.

Durante el acto inaugural también se entregó equipo técnico para la transformación del café a una escuela de campo ubicada en Pluma Hidalgo, con el objetivo de apoyar los procesos productivos de los caficultores.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los productores que obtuvieron los primeros lugares en las categorías de lavado clásico y experimental. Las muestras reconocidas alcanzaron calificaciones de 89.81 y 88.44 puntos, respectivamente.

Las autoridades estatales señalaron que actualmente más de 80 mil familias se dedican a la producción de café en Oaxaca, por lo que fortalecer esta actividad representa una oportunidad para mejorar las condiciones económicas de diversas comunidades.

Además de los stands de productores, la Convención del Café Oaxaqueño cuenta con ponencias, conversatorios y barras de café, donde los asistentes pueden conocer más sobre el proceso de producción y las características de las diferentes variedades. El encuentro estará abierto al público de 10:00 a 19:00 horas durante los dos días de actividades.