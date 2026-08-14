Encabeza Mara Lezama entrega de cancelación de hipotecas del INFONAVIT a 100 familias de Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la primera jornada de cancelación de hipotecas del INFONAVIT en beneficio de 100 derechohabientes y sus familias, los que durante 20 a 30 años venían pagando su crédito pero que seguían apareciendo injustamente como deudores.

Junto con el delegado del Instituto, Gerardo René García Hernández, la titular del Ejecutivo destacó que estas 100 familias son 100 historias diferentes, trabajadoras y trabajadores que habían terminado de pagar pero que no tenían la certeza jurídica de su propiedad.

Recordó que este programa es impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para resolver un problema nacional: el de los créditos que se volvieron impagables por una decisión de los gobiernos neoliberales y cambiar la fórmula alejado totalmente de la gente, insensible y quizá desde un escritorio.

Con un programa de liquidación de hipotecas, de quitas en los adeudos, hoy en Quintana Roo se trabaja para abatir un rezago de 51 mil cancelaciones, de las cuales se esperan concretar más de 13 mil en este año, con el apoyo directo del Gobierno del Estado en diversos trámites, explicó el delegado García Hernández.

Esta primera jornada de cancelaciones de hipotecas se realiza en los términos del convenio suscrito entre el INFONAVIT y el Gobierno del Estado, justamente a un año de su firma, para darles a los derechohabientes todas las facilidades para los trámites burocráticos.

Con este convenio, los derechohabientes tienen un ahorro de 16 mil pesos por familia en derecho de expedición, derecho por fojas, derecho del registro, entre otros, añadió el delegado del INFONAVIT.

La beneficiaria María Jesús Uitzil Cocom, expresó su tranquilidad al saber que por fin liquidó su adeudo y tiene ya la certeza jurídica de su propiedad. “Me emociona poder decir después de tanto tiempo que esta casa es mía y estoy segura de que muchas familias que estamos aquí sentimos lo mismo, porque recibir esta carta no es recibir solamente un papel, es cerrar una etapa de nuestra vida, de sentir tranquilidad y es saber que todo el esfuerzo valió la pena”, dijo.

Estuvieron en este evento la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Guadalupe Canché Pantoja; el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, y la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Mariann González Pliego Castillo.