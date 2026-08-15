Sinaloa abre una nueva puerta para su campo con el primer embarque de sorgo a China

Sorgo de Sinaloa a China

El campo sinaloense comenzó a mirar hacia un nuevo destino ya que cinco contenedores de sorgo fueron embarcados rumbo a la República Popular China, en lo que representa el primer envío después de la firma de una carta de intención de compra por un millón 200 mil toneladas del grano para el mercado asiático.

El movimiento representa un nuevo paso para Sinaloa en la búsqueda de mercados internacionales y de alternativas para la comercialización de sus cosechas. Detrás de este primer embarque se encuentran las gestiones realizadas por el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, para diversificar los destinos de los productos agrícolas y generar nuevas oportunidades para los productores.

En este proceso también ha sido importante el respaldo de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, quien el 14 de agosto sostuvo una reunión con representantes de la empresa china Sichuan Yourong Group.

En el encuentro participaron su presidente, Li Jijian; su socio y CEO para América, Pedro Martínez, así como Samuel Germán Germán, representante de Gessa Agroservicios, empresa socia exportadora.

Durante la reunión se refrendó el interés de fortalecer la relación comercial y avanzar en la apertura del mercado chino para los productos agrícolas de Sinaloa.

Con la representación de la gobernadora y del secretario de Agricultura y Ganadería, Eduardo López Burgos, secretario Técnico de la SAyG, destacó que el envío de los primeros cinco contenedores no solamente significa que el sorgo sinaloense comienza a llegar a China, sino que representa la apertura de una nueva posibilidad para el campo del estado.

Ante productores, empresarios agrícolas, asociaciones de agricultores, autoridades sanitarias y representantes del sector agroalimentario, señaló que este paso abre la posibilidad de acceder a nuevos mercados y oportunidades para la agricultura sinaloense.

López Burgos agradeció a las autoridades de México y de la República Popular China por su disposición para avanzar en este proyecto, que podría beneficiar directamente a más de 10 mil productores sinaloenses.

Para ellos, la producción de sorgo representa una alternativa para diversificar sus cultivos y ampliar los mercados donde pueden colocar sus cosechas.

El funcionario también reconoció a los representantes de Sichuan Yourong Group y Gessa Agroservicios por la confianza mostrada en las instituciones mexicanas y por participar en la construcción de este acuerdo comercial.

Destacó que el primer embarque es resultado de la colaboración entre productores, empresas y autoridades, con la intención de que esta relación comercial pueda consolidarse a largo plazo.

Por su parte, Ramón Gallegos Araiza, subsecretario de Agricultura del Estado, reconoció el trabajo realizado entre los gobiernos y las empresas involucradas para concretar la firma de la carta de intención de compra de un millón 200 mil toneladas de sorgo producido en Sinaloa.

El grano está destinado al mercado de la provincia de Sichuan, en la República Popular China.

Gallegos Araiza consideró que tanto la firma como el primer embarque representan una esperanza para las familias que dependen de la actividad agrícola, además de que deberán traducirse en mejores condiciones para los productores y en un impulso para las comunidades rurales.

Pedro Martínez explicó que, a partir de este primer embarque, los procesos de sanidad y trazabilidad tendrán un papel fundamental para avanzar en la operación comercial.

Señaló que durante varios meses se realizaron pruebas y que el sorgo sinaloense mostró una calidad excepcional. Por ello, será necesario mantener el cumplimiento de los protocolos internacionales requeridos para su exportación.

Del lado de China, Li Jijian señaló que, de acuerdo con las necesidades de su mercado, esperan que este comienzo comercial con Sinaloa pueda convertirse en un proyecto de largo plazo, fructífero y con resultados favorables para ambas partes.

Al finalizar el evento se realizó la firma de la carta de intención de compra y posteriormente se inspeccionó el primer embarque de sorgo.

En este proceso estuvieron presentes Saúl Hiram Bandala Garza, vicealmirante de la Octava Zona Naval, y Ramiro Cota Gastélum, gerente de Operaciones e Ingeniería de ASIPONA Topolobampo.