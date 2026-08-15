CFE pone en operación nueva línea eléctrica de 135 kilómetros en Baja California

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó y puso en operación una nueva línea de transmisión eléctrica de 135 kilómetros en Baja California, con el objetivo de fortalecer el suministro de energía en la región y atender el crecimiento de la demanda eléctrica.

De acuerdo con el boletín de prensa CFE-BP-159/26, publicado el 15 de agosto de 2026, la nueva infraestructura forma parte de las acciones para mejorar la Red Nacional de Transmisión y permitirá beneficiar a más de 1.2 millones de habitantes del estado.

La obra corresponde a la línea de transmisión Wisteria 93930–Herradura, que opera con una tensión de 230 kilovoltios y conecta los municipios de Mexicali y Tecate. Con esta infraestructura se busca aumentar la capacidad para transportar electricidad y mejorar la confiabilidad del servicio en el noroeste del país.

El proyecto está conformado por 429 estructuras de acero y es considerado por la CFE como uno de los trabajos de transmisión eléctrica más importantes realizados en Baja California durante las últimas tres décadas.

La construcción y puesta en operación de la línea contó con la participación de alrededor de mil 500 trabajadoras y trabajadores de la CFE y de empresas contratistas. La dependencia destacó que desde hace 33 años no se desarrollaba en la entidad una obra de transmisión de una magnitud similar.

La incorporación de la nueva línea a la Red Nacional de Transmisión permitirá incrementar la capacidad de transporte de energía eléctrica, además de fortalecer el suministro en una zona que mantiene un crecimiento económico y una demanda cada vez mayor de electricidad.

La CFE señaló que esta infraestructura busca contribuir a que las familias, comercios, industrias y otros sectores productivos de Baja California cuenten con un servicio eléctrico más confiable, seguro y suficiente.

La obra también forma parte de las acciones impulsadas para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional, principalmente en regiones donde existe una mayor necesidad de infraestructura debido al crecimiento de las actividades económicas y de la población.

Según la información proporcionada por la CFE, el proyecto se realizó bajo la visión de fortalecer la infraestructura eléctrica del país y garantizar mejores condiciones para el suministro de energía. La nueva línea permitirá conectar de manera más eficiente distintos puntos del sistema eléctrico de Baja California.

Con la puesta en operación de los 135 kilómetros de infraestructura, la CFE busca responder a las necesidades actuales de la entidad y preparar la red para una mayor demanda en los próximos años. La conexión entre Mexicali y Tecate representa además un punto importante para mejorar la distribución y transmisión de electricidad en la región.

La dependencia federal destacó que la participación conjunta de su personal y de las empresas contratistas permitió concluir el proyecto y ponerlo en funcionamiento.

Finalmente, la CFE afirmó que continuará con inversiones estratégicas destinadas al fortalecimiento y modernización del Sistema Eléctrico Nacional, con la finalidad de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio para la población y para las actividades económicas.

La nueva infraestructura eléctrica representa, de acuerdo con la Comisión, un avance para Baja California al aumentar la capacidad de transmisión y fortalecer una red que resulta necesaria ante el crecimiento de la demanda energética en el noroeste del país.

Además, la entrada en operación de esta línea permitirá contar con mayores condiciones para atender posibles incrementos en el consumo de electricidad. Esto resulta relevante para Baja California debido al desarrollo de nuevas actividades productivas, comerciales y habitacionales que requieren un suministro constante.

La CFE también señaló que este tipo de proyectos ayudan a reducir riesgos relacionados con la saturación de la infraestructura existente y permiten mejorar la respuesta del sistema ante diferentes necesidades de operación. La nueva línea se integra así a una red que requiere mantenerse actualizada para garantizar el servicio.

Con este proyecto, Mexicali y Tecate quedan conectados mediante una infraestructura que permitirá fortalecer el transporte de electricidad entre diferentes puntos de Baja California. La obra representa también una muestra del trabajo realizado por el personal técnico y operativo que participó durante las diferentes etapas de construcción.

La Comisión Federal de Electricidad indicó que continuará trabajando en proyectos de generación, transmisión y distribución para atender las necesidades de los usuarios y acompañar el crecimiento de las distintas regiones del país. La modernización de estas instalaciones será importante para mantener un sistema eléctrico con mayor capacidad y confiabilidad.

En este sentido, la nueva línea de 135 kilómetros se suma a las acciones para fortalecer la infraestructura energética de Baja California y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de la entidad durante los próximos años.