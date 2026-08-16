Exportación de sorgo hacia China abre nuevas posibilidades para cosecha sinaloense: Yeraldine Bonilla

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, consideró este domingo que con la nueva relación comercial con China, al enviarse el sábado los primeros cinco contenedores, como parte del acuerdo para colocar en ese país asiático un millón 200 mil toneladas de sorgo, se abre el panorama de alternativas para la colocación internacional de las cosechas de los productores sinaloenses, lo que beneficiará a la rentabilidad del campo estatal.

“Esto representa una nueva alternativa para Sinaloa, ya tenemos el tema del maíz, pero ahora con esta nueva apertura de mercado aquí en el estado, pues se abren más oportunidades para los productores de nuestro estado, que eso es lo que nosotros queremos”, expresó.

Bonilla Valverde recordó que este sábado se enviaron los primeros cinco contenedores a China, para hacer los controles de calidad requeridos de acuerdo con los protocolos internacionales a los que se someten los granos de todo el mundo, y se mostró confiada de que no habrá ningún inconveniente en esta revisión, gracias a la excelente calidad del sorgo sinaloense.

“Esperemos que pase el control para que China importe este sorgo de Sinaloa, lo cual va a venir a ayudarnos a todas y a todos, a las familias sinaloenses, que es lo que nos interesa al Gobierno de Sinaloa”, añadió.

Por último, la mandataria sinaloense aseguró que el maíz y el sorgo seguirán como prioridad en el estado, que es considerado a nivel nacional como el granero de México.

La exportación de este sorgo a China, se da como resultado de la reunión que sostuvo la mandataria estatal con empresarios chinos encabezados por el presidente de Sichuan Yourong Group, Li Jia Jian, quien agradeció a Yeraldine Bonilla, a las autoridades, así como a empresarios y productores sinaloenses por las facilidades otorgadas para concretar este importante acuerdo con la República Popular de China.

Cabe destacar que este proyecto podría beneficiar a más de 10 mil productores de sorgo sinaloense, con posibilidad de expansión.