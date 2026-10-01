Puebla amplía cobertura de salud con la construcción del Hospital Itinerante Cinco de Mayo

Puebla amplía cobertura de salud con nuevas unidades e infraestructura

Puebla avanza en el fortalecimiento de los servicios de salud con nuevas unidades, infraestructura hospitalaria, contratación de personal y programas para acercar la atención médica a las comunidades, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier. Con el respaldo del Gobierno de México, la entidad busca ampliar la atención médica gratuita y especializada para las familias poblanas, principalmente para quienes no cuentan con seguridad social.

Uno de los proyectos destacados es el Hospital Itinerante Cinco de Mayo, diseñado para atender emergencias sanitarias y desastres naturales, además de llevar servicios médicos a distintas regiones del estado. La unidad cuenta con siete módulos de despliegue rápido que permiten ofrecer consulta externa, urgencias, hospitalización, enfermería, quirófano y sala de partos, además de espacios de aislamiento cuando sean necesarios. También está preparada para funcionar ante condiciones como fuertes vientos, nieve y ceniza volcánica.

Durante 2026, mediante la coordinación entre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTEP y empresas participantes, se alcanzó la meta de mil operaciones gratuitas de cataratas. Para 2027 se contempla aumentar esta cifra y realizar dos mil procedimientos mediante la canalización de pacientes a las instituciones correspondientes.

En materia de infraestructura, la secretaria de Salud, María del Rocío Rodríguez Juárez, destacó la ampliación del Hospital para la Niñez Poblana, donde fueron construidas nuevas torres de cardiología y oncología, con una inversión superior a 946 millones de pesos. Las nuevas instalaciones permitirán atender a más de 700 pacientes de oncología y dos mil 500 de cardiología, además de ofrecer hasta 85 mil consultas por especialidad.

El complejo cuenta con 48 camas censables, 44 no censables, tres quirófanos y 13 consultorios. El área de oncología dispone de 36 camas censables, 20 no censables, un quirófano y cuatro consultorios. Por su parte, cardiología cuenta con 12 camas censables, 24 no censables, dos quirófanos, cuatro consultorios y dos áreas de choque.

Para atender la demanda de estos nuevos espacios, durante septiembre de 2026 se formalizaron 206 nuevas contrataciones para las unidades médicas del estado. También se puso en marcha el Servicio Universal de Salud (SUS), integrado por la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE. El programa contempla la construcción de mil 75 consultorios en Puebla para personas que no cuentan con seguridad social.

En estos espacios se brindarán consultas de primer contacto, valoración médica, curaciones, toma de signos vitales y acciones preventivas. Cuando los pacientes requieran atención especializada serán enviados a hospitales. Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal fortalecerá 148 casas de salud mediante el programa de Obra Comunitaria, con una inversión de 59 millones de pesos. Estos espacios también incorporarán consultorios del Servicio Universal de Salud.

La estrategia está dirigida principalmente a las más de tres millones de personas que no cuentan con seguridad social en Puebla, con el objetivo de acercar los servicios médicos a las comunidades. Otro de los proyectos importantes es el Hospital General Regional número 36 Carmen Serdán Alatriste, anteriormente conocido como San Alejandro, que fue reconstruido después de los daños ocasionados por el sismo de 2017.

El hospital cuenta con 396 camas, 35 consultorios, nueve quirófanos y un área de urgencias con 52 camillas. Se estima que sus servicios pueden beneficiar a más de 500 mil derechohabientes y cuenta con más de mil 800 colaboradores. Además la Jornada de Salud por la Paz han permitido llevar servicios médicos a ocho municipios mediante 20 jornadas. El trabajo ha beneficiado a más de 29 mil personas y han otorgado alrededor de 46 mil servicios, entre consultas médicas y dentales, vacunación, estudios de laboratorio, mastrografías, rayor X y atención psicológica.

Puebla tiene el firme compromiso de combinar la construcción de infraestructura, la contratación de personal y el uso de unidades móviles para la ampliación médica y acercarla a las familias de diferentes regiones del estado.