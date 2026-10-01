Cruz Pérez Cuéllar plantea unidad y estructura territorial para Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional en Chihuahua, aseguró que uno de sus principales objetivos será trabajar en la unidad de Morena, fortalecer la estructura territorial del partido y mantener un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad chihuahuense. Durante su primera conferencia de prensa como coordinador estatal, Pérez Cuéllar agradeció la confianza de los habitantes de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua, luego del proceso interno en el que resultó seleccionado para encabezar los trabajos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

El funcionario señaló que su trabajo apenas comienza y explicó que tiene tres tareas principales. La primera será buscar la unidad entre los integrantes de Morena que participaron en el proceso interno, así como con sus equipos y seguidores. En segundo lugar, mencionó la necesidad de consolidar la estructura territorial del partido para que Morena tenga presencia y sea competitivo en los 67 municipios del estado.

Como tercera tarea, indicó que buscará establecer un diálogo con la comunidad chihuahuense para conocer las necesidades de los distintos sectores. Entre ellos mencionó a la industria, agricultura, ganadería, minería, sector forestal y turismo. Pérez Cuéllar también habló sobre la relación con otros integrantes de Morena que participaron en la contienda interna. Señaló que buscará reunirse con Andrea Chávez, a quien calificó como una joven parlamentaria y un activo del partido en Chihuahua.

Además, dijo que también buscará acercarse con Martín Chaparro y Roberto Briano, con la intención de tender puentes con quienes participaron en el proceso “Unidad, estructura territorial y diálogo con la comunidad chihuahuense”, fueron las tres acciones que el coordinador estatal destacó como parte de su ruta de trabajo rumbo a 2027. Durante la conferencia también fue cuestionado sobre las declaraciones del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, relacionadas con la seguridad y el señalamiento de que Chihuahua no sería Sinaloa.

Pérez Cuéllar respondió que ambos estados tienen características diferentes y señaló que las autoridades municipales deben concentrarse en atender los problemas de seguridad. Como parte de su argumento, mencionó cifras de homicidios registradas en Ciudad Juárez y Chihuahua durante el mes anterior. El coordinador también fue cuestionado sobre la posible participación del Partido del Trabajo (PT) en una alianza con Morena y el Partido Verde. Explicó que las decisiones relacionadas con el PT corresponden a su dirigencia nacional y que existen conversaciones a nivel nacional.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente su responsabilidad se concentra en la coordinación de Morena y el Partido Verde, mientras que la decisión sobre una posible integración con el PT deberá resolverse en otras instancias. Respecto a Ciudad Juárez, Pérez Cuéllar destacó la importancia que tiene este municipio para el proceso estatal de 2027. Sin embargo, señaló que su participación dependerá de la decisión de los habitantes de la ciudad.

Indicó que antes de entrar de lleno al periodo de precampañas, previsto en la conferencia para iniciar el 2 de diciembre, Morena deberá aprovechar los meses previos para fortalecer su organización interna, establecer diálogo con distintos sectores y trabajar en los municipios de Chihuahua.