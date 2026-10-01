Ana Lilia Rivera llama a la unidad en Tlaxcala para respaldar a Claudia Sheinbaum

La coordinadora de la Defensa de la Soberanía en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, hizo un llamado a las personas que participaron en el proceso de selección interno a mantener la unidad y trabajar en conjunto para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un posicionamiento, la senadora de la República con licencia señaló que después de concluir la competencia interna es necesario trabajar en una agenda común y sumar a las diferentes expresiones que forman parte del movimiento “Aquí hay espacio para todas y para todos. Nuestro movimiento nos necesita y México nos necesita a la altura de las circunstancias”, expresó Rivera Rivera.

La coordinadora reconoció el trabajo realizado en territorio por quienes participaron durante el proceso interno y mencionó de manera particular a Alfonso Sánchez García, quien obtuvo el segundo lugar, a quien invitó a incorporarse a los trabajos de la organización. Rivera Rivera consideró que las diferencias surgidas durante el proceso de selección deben quedar atrás para dar paso a una etapa de unidad y organización. Señaló que el objetivo será escuchar las propuestas de las distintas expresiones y establecer una agenda que permita coordinar actividades en los 60 municipios de Tlaxcala.

La también senadora con licencia recordó el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, donde, de acuerdo con Rivera Rivera, se planteó la importancia de mantener la unidad en torno a la defensa de la soberanía nacional “La competencia terminó, ahora nos toca sembrar juntos la unidad”, afirmó.

Como parte de esta nueva etapa, la coordinadora explicó que se buscará organizar el trabajo territorial y mantener la participación de las diferentes personas y grupos que forman parte del movimiento en el estado. Durante su mensaje, Rivera Rivera también reconoció a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, por lo que calificó como su compromiso con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación y por su trabajo al frente del gobierno estatal.

La coordinadora aseguró que la defensa de la soberanía debe ser considerada como una causa común y no como un motivo de división entre los integrantes del movimiento “Así como lo expresé en su momento, extiendo mi mano. La defensa de la soberanía es una causa que nos une, no una disputa; no llegamos a dividir, llegamos a sumar”, señaló. Rivera Rivera agregó que la Coordinación trabajará respetando las funciones de la gobernadora y en colaboración con el gobierno estatal, al considerar que existe un objetivo compartido de respaldo a la presidenta y de continuidad de la transformación en Tlaxcala.

También agradeció a las personas que se han sumado al movimiento de defensa y reconoció el respaldo que han brindado a sus actividades. La coordinadora afirmó que existe espacio para quienes comparten principios relacionados con el llamado humanismo mexicano, la democracia, la justicia y la prosperidad compartida. Asimismo, mencionó los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Con este llamado, Ana Lilia Rivera planteó una nueva etapa de organización política y territorial en Tlaxcala, en la que las distintas expresiones que participaron en el proceso interno puedan trabajar bajo una agenda común. La propuesta contempla mantener presencia en los 60 municipios del estado, escuchar planteamientos y coordinar acciones entre los integrantes del movimiento, mientras se busca fortalecer la unidad en torno al proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional.