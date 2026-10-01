“Recuperamos el rumbo de Tamaulipas; por encima de las diferencias está la unidad de las y los tamaulipecos”: Américo Villarreal

Américo Villarreal

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. - A cuatro años del inicio de su administración, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el estado recuperó el rumbo, fortaleció sus instituciones y dejó atrás una etapa en la que era necesario reconstruir la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

Durante el conversatorio “Cuatro años transformando Tamaulipas”, Villarreal Anaya hizo un balance de su gobierno y dejó claro que la transformación emprendida en octubre de 2022 logró modificar no sólo políticas y programas sino la forma de ejercer el poder público en favor de la gente y poner a las personas en el centro del quehacer público.

Este evento desarrolló un formato inédito en el que el gobernador de Tamaulipas lideró la interlocución de los 20 integrantes de su gabinete -a fin de que cada uno de sus secretarios y secretarias detallaran los avances y retos de cada entidad pública- y sumó la participación de integrantes de la sociedad civil para exponer su visión sobre el gobierno.

“No llegamos para impulsar cambios cosméticos… llegamos para recuperar las instituciones… para ordenar las finanzas, devolverle dignidad al servicio público… y demostrar que el poder puede y debe ejercerse con honestidad, conocimiento y humanismo”, expresó.

“Tenemos historia. Tenemos identidad. Tenemos una ubicación estratégica y recuperamos el rumbo”, afirmó el gobernador Villarreal Anaya, antes de comprometer que su gobierno continuará bajo los principios del movimiento de transformación, con crecimiento, bienestar y humanismo.

Así, en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas, Villarreal Anaya reivindicó los principios de los gobiernos de la transformación y del humanismo mexicano como ejes de su administración: colocar a las personas en el centro, combatir desigualdades, garantizar derechos y mantener un gobierno cercano al territorio.

El mandatario llegó a este cuarto aniversario después de recorrer los municipios tamaulipecos para acompañar los informes de los ayuntamientos, escuchar a las comunidades y revisar necesidades y proyectos.

“No creemos en el aislamiento, en la confrontación estéril ni en el uso partidista de las necesidades de la gente. Creemos en un espíritu colaborativo y respetuoso, en la planeación y en la suma de capacidades. Por encima de cualquier diferencia estará Tamaulipas”, puntualizó.

Seguridad: recuperar territorio y construir paz

En seguridad, la administración ha fortalecido la Guardia Estatal mediante profesionalización, inteligencia, infraestructura y equipamiento, además de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales. Equipamiento tecnología y desarrollo de infraestructura.

Los resultados colocan a Tamaulipas entre las entidades con menores niveles de incidencia delictiva. Para el gobernador, sin embargo, no existe espacio para considerar concluida la tarea.

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos” (…) “la paz no es la meta… la paz es el camino”.

Américo Villarreal

Finanzas sanas para recuperar capacidad de gobierno

La recuperación institucional también pasó por las finanzas públicas. En cuatro años, Tamaulipas ha reducido su deuda en más de mil millones de pesos, sin contratar nueva deuda, y mejoró las condiciones financieras de sus créditos. La deuda per cápita se ubicó en 4 mil 495 pesos al primer trimestre de 2026, mientras el refinanciamiento permitió alcanzar una sobretasa de 0.34 por ciento.

“Somos la primera administración estatal que reduce la deuda pública”, señaló Villarreal. La lógica, dijo, es que finanzas responsables permitan disponer de mayores recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y bienestar.

Bienestar con resultados

Uno de los datos centrales del balance está en la reducción de la pobreza.

Entre 2022 y 2025, la población tamaulipeca en situación de pobreza pasó de 26.8 a 20.2 por ciento. En términos absolutos, más de 242 mil 200 personas salieron de la pobreza, mientras la pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento, equivalente a más de 50 mil personas que dejaron esa condición.

A ello se suman 24 mil 500 millones de pesos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y la distribución estatal de 2.4 millones de apoyos alimentarios, que han beneficiado a 288 mil familias.

Para Villarreal, estas políticas expresan uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano:

“El bienestar no es —de ninguna manera— una dádiva… sino el ejercicio efectivo de derechos… derechos que se han recuperado en nuestra constitución… y que han abierto la oportunidad de construir un proyecto de vida con autonomía y dignidad, para la mayoría. Se trata de no dejar a nadie atrás… de no dejar a nadie afuera”.

Crecimiento, inversión y obras en los 43 municipios

El desarrollo económico acompañó la recuperación social. Durante el primer trimestre de 2026, la economía tamaulipeca creció 5.2 por ciento, la segunda con mejor desempeño entre todos los estados de la República.

En cuatro años, el Gobierno del Estado reporta más de 24 mil millones de pesos destinados a obra pública en los 43 municipios, mientras 95 por ciento de los contratos han sido asignados a empresas tamaulipecas. La cartera de inversión privada comprende 168 proyectos por 20 mil 664 millones de dólares, asociados a la generación de más de 57 mil empleos.

Salud y el rostro humano del gobierno

En salud, las inversiones acumuladas en infraestructura hospitalaria superan los 4 mil 300 millones de pesos. Entre los proyectos recientes destaca el Hospital General de Ciudad Madero, con capacidad para atender a más de 538 mil personas sin seguridad social.

Villarreal, médico de profesión, vinculó esta política con la concepción humanista de su administración: “detrás de cada cifra hay una vida; una persona que demanda atención; una familia que espera una respuesta”. No hay defunciones por dengue en 2026 y no se ha registrado ningún caso de sarampión gracias a una robusta estrategia de vacunación.

Reconoció particularmente al Sistema DIF Tamaulipas y a su presidenta, María de Villarreal: “Quiero reconocer al DIF… la cara humana y sensible de nuestro gobierno”, expresó, al destacar su trabajo con familias, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sheinbaum y una nueva etapa para Tamaulipas

Otro componente del mensaje político fue la relación con el Gobierno de México y particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos, además, el respaldo del Gobierno de México y de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó Villarreal Anaya quien agregó que ambos gobiernos comparten la visión del humanismo mexicano: un Estado que combate desigualdades, protege derechos y coloca primero a quienes más lo necesitan.

La coordinación federal se refleja en proyectos ferroviarios, el Corredor del Golfo, ampliaciones de cruces internacionales, tecnificación de distritos de riego, infraestructura hospitalaria, vivienda y programas sociales.

La mirada puesta hacia adelante

El gobernador dejó claro que el cuarto aniversario no representa un punto de llegada.

Entre las acciones para los próximos años mencionó la planta potabilizadora y la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el Puerto Interior y el Puente Magueyes; la siguiente etapa del Puerto del Norte; el desarrollo industrial de Altamira; la ampliación de puentes fronterizos y la carretera Golfo Norte.

También anticipó nuevas unidades de transporte público, la recuperación de la Laguna La Escondida en Reynosa, el Museo de la Tortuga Lora en La Pesca y nuevas acciones de vivienda. En 2027, además, Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional en nueve disciplinas.

Villarreal reconoció que persisten problemas y llamó a su gabinete a conservar cercanía, humildad y capacidad de autocrítica. Y estableció la idea con la que busca abrir la siguiente etapa de su administración: “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante… hacia lo que todavía falta por hacer”.