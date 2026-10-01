Clara Luz Flores llama a la unidad tras proceso interno de Morena en Nuevo León (Areany Ramirez)

Clara Luz Flores Carrales hizo un llamado a mantener la unidad dentro de Morena en Nuevo León, luego del proceso interno para definir la coordinación del partido en la entidad, y reconoció el trabajo de quienes participaron junto con ella en esta etapa.

A través de un mensaje, Flores Carrales agradeció a sus compañeros y destacó diferentes cualidades que, desde su perspectiva, aportaron durante el proceso interno del partido.

Entre ellos mencionó a Andrés Mijes, de quien reconoció su trabajo territorial y su capacidad para hacer equipo. También destacó a Waldo Fernández por su capacidad de diálogo y de construir acuerdos.

Sobre Judith Díaz, Clara Luz Flores reconoció su compromiso con el bienestar de la población, mientras que de Felipe de Jesús Cantú resaltó su experiencia y conocimiento del estado de Nuevo León.

Asimismo, mencionó a Tatiana Clouthier, a quien reconoció por su convicción y compromiso con el proyecto de transformación.

Flores Carrales señaló que después del proceso interno es importante entender que la unidad no significa que todas las personas tengan el mismo pensamiento, sino que diferentes puntos de vista pueden coincidir en torno a un objetivo común.

“La unidad no es único pensamiento, sino el conjunto de varios pensamientos por un mismo objetivo”, expresó.La exfuncionaria también afirmó que el trabajo político debe realizarse de manera conjunta y con respeto entre quienes forman parte del movimiento. En su mensaje, señaló que dentro de Morena ninguna persona debe colocarse por encima del pueblo o del movimiento, y llamó a continuar trabajando de manera coordinada y con generosidad.

De acuerdo con Flores Carrales, Nuevo León necesita sumar las capacidades, voces y esfuerzos de las diferentes personas que participan en el proyecto político para continuar con la construcción de una propuesta de transformación para el estado. La política nuevoleonesa destacó que las diferencias entre los integrantes no necesariamente representan un obstáculo para continuar trabajando, siempre que exista disposición para alcanzar acuerdos y mantener objetivos compartidos.

Su mensaje se dio después del proceso interno en el que participaron distintos perfiles políticos para buscar la coordinación de Morena en Nuevo León. Flores Carrales utilizó sus redes sociales para reconocer públicamente a quienes fueron sus compañeros durante esta etapa y destacar las características que considera importantes para el trabajo político dentro del partido. Entre las personas mencionadas se encuentran Andrés Mijes, Waldo Fernández, Judith Díaz, Felipe de Jesús Cantú y Tatiana Clouthier, quienes también han tenido participación en diferentes espacios de la vida pública de Nuevo León y del país.

La política concluyó su mensaje con una invitación a continuar trabajando en conjunto y aseguró que los próximos retos también deberán enfrentarse mediante la suma de esfuerzos “Lo bueno se construye juntos. Y lo que sigue, también”, señaló Flores Carrales.

El llamado ocurre en un momento en el que Morena busca mantener la coordinación entre sus diferentes grupos y perfiles políticos en Nuevo León. La unidad interna, el diálogo y la construcción de acuerdos se mantienen como algunos de los temas planteados por los participantes después del proceso de definición partidista. Con su mensaje, Clara Luz Flores manifestó su disposición para continuar participando en los trabajos del movimiento y destacó la importancia de que las diferentes voces puedan aportar sus capacidades para los objetivos que se establezcan en Nuevo León.