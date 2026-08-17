Actualizan Semáforo del Cuidado del Agua en los 43 municipios de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas actualizó el Semáforo del Cuidado del Agua para los 43 municipios del estado, con el objetivo de conocer las condiciones actuales de las fuentes de abastecimiento y fortalecer las acciones para el uso responsable del recurso.

La actualización se realizó durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, donde fueron revisados los niveles y condiciones de las diferentes regiones de Tamaulipas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien señaló la importancia de contar con información actualizada sobre la situación hidráulica de cada municipio.

De acuerdo con la información del Gobierno estatal, el semáforo permite identificar las condiciones en las que se encuentra el agua en cada zona y, a partir de ello, orientar las decisiones y acciones necesarias para atender las necesidades de la población.

Uno de los puntos que destaca en esta actualización es la situación de los municipios de la frontera norte. Los 10 municipios que forman parte de esta región permanecen en color rojo debido a los bajos niveles que presentan las presas internacionales. Los municipios que se encuentran en esta condición son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

En la cuenca del río Soto la Marina también existen diferentes condiciones. Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Güémez, Jiménez, Abasolo y Casas se encuentran en amarillo. Mainero, Hidalgo, Soto la Marina y Aldama están en verde, mientras que Ciudad Victoria permanece en rojo.

La clasificación busca mostrar que la situación del agua no es igual en todo el estado, ya que cada municipio depende de diferentes fuentes de abastecimiento y enfrenta condiciones particulares. En la cuenca del río San Fernando, los municipios de Méndez, Burgos, San Fernando y Cruillas permanecen en amarillo, por lo que se mantiene la atención sobre las condiciones de sus recursos hídricos.

Mientras tanto, en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí se presenta una situación más favorable en varios municipios. Jaumave, Palmillas, Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías, El Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero se encuentran en color verde. Sin embargo, Ocampo, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos permanecen en amarillo, lo que representa una condición que requiere seguimiento para evitar mayores dificultades en el abastecimiento de agua.

En la región del altiplano, Tula permanece en rojo, mientras que Miquihuana y Bustamante se encuentran en amarillo. En el caso de Bustamante, las autoridades informaron que el pozo El Caracol se encuentra en etapa de pruebas de conducción y llenado del depósito del sistema múltiple.

La actualización del Semáforo del Cuidado del Agua representa una herramienta para que las autoridades puedan conocer con mayor precisión las condiciones de cada municipio y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de cada región. El secretario Raúl Quiroga Álvarez destacó que mantener actualizado este sistema permite fortalecer la gestión del agua y promover entre la población un aprovechamiento responsable del recurso.

Con estos trabajos, el Gobierno de Tamaulipas busca mantener un seguimiento permanente de las condiciones hídricas del estado, especialmente en las zonas donde existen mayores dificultades relacionadas con el abastecimiento.

La información del semáforo también permite identificar las regiones que presentan mejores condiciones y aquellas que necesitan mayor atención, con el propósito de orientar las acciones de las autoridades y contribuir al cuidado del agua.

El Gobierno estatal señaló que el uso responsable del recurso es una tarea que requiere la participación de las autoridades y de la ciudadanía, principalmente ante las diferencias que existen entre las distintas regiones de Tamaulipas. La actualización fue dada a conocer este 17 de agosto de 2026 por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.