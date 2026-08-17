SEDIF y Fundación Telmex ofrecerán 500 cirugías gratuitas de cataratas en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en coordinación con Fundación Telmex y otras instituciones, realizará una jornada de cirugías gratuitas para personas con problemas de cataratas y pterigión.

La Segunda Jornada de Cirugías de Cataratas se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre en el Recinto Ferial de la capital poblana, donde se tiene como meta realizar 500 procedimientos gratuitos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que estas acciones forman parte de una política de salud que busca acercar los servicios médicos a las familias, principalmente a quienes tienen dificultades para trasladarse hasta hospitales o cubrir los costos de una atención especializada.

El mandatario señaló que el Hospital Itinerante y las caravanas de salud permiten llevar consultas y diferentes servicios médicos a juntas auxiliares de Puebla y a municipios del interior del estado. Explicó que el Hospital Itinerante también ayuda a reducir la carga de trabajo de los hospitales, al ofrecer atención médica en diferentes puntos de la entidad.

En el caso de la jornada de cirugías, el objetivo principal es ayudar a las personas que padecen cataratas o pterigión y que requieren un procedimiento para recuperar o mejorar su capacidad visual. Armenta Mier invitó a las familias poblanas a acercarse a estos servicios, además de aprovechar las acciones de prevención que se ofrecen durante las jornadas de salud.

También hizo un llamado especial a las mujeres para que acudan a los servicios relacionados con la prevención y atención del cáncer de mama, así como para la detección de otras enfermedades. Las jornadas cuentan con la participación de la Secretaría de Marina (MARINA) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), además de instituciones del sector salud.

La titular de la Unidad de Salud y Bienestar Social del SEDIF, Elizabeth Laug García, explicó que la jornada es posible gracias al trabajo coordinado entre Fundación Telmex y el organismo estatal. Recordó que durante la primera edición se realizaron 483 cirugías de catarata, lo que permitió que Puebla se convirtiera en un referente nacional por el número de procedimientos realizados.

Para esta segunda jornada ya existen 200 personas registradas, aunque se busca alcanzar la meta de 500 cirugías durante los cuatro días de actividades. En el proceso también participan la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar, con un modelo de atención que contempla diferentes etapas para acompañar a los pacientes.

Las personas beneficiarias pasarán por módulos de recepción, preparación, quirófano, recuperación y alta, con la finalidad de brindar seguimiento durante todo el procedimiento.

Para poder acceder a la jornada, las personas interesadas deberán presentar INE, CURP, comprobante de domicilio y una valoración de un médico oftalmólogo que confirme el diagnóstico de catarata. También será necesario contar con estudios prequirúrgicos básicos, entre ellos biometría hemática, química sanguínea y tiempos de coagulación.

En el caso de las personas mayores de 45 años, se solicitarán estudios adicionales de medicina interna y anestesiología, así como una placa de tórax y un electrocardiograma. Además de las cirugías, las caravanas de salud ofrecen otros servicios dirigidos a las familias. Entre ellos se encuentra la atención veterinaria para animales de compañía.

Los médicos veterinarios brindan atención a perros y gatos, además de realizar esterilizaciones con el propósito de contribuir a su bienestar y reducir el número de animales que permanecen en las calles. El gobernador señaló que este tipo de acciones también representan un apoyo para la economía de las familias, debido a que permiten reducir gastos relacionados con consultas, estudios y procedimientos médicos.

Las personas interesadas en obtener información sobre la Segunda Jornada de Cirugías de Cataratas pueden comunicarse al 249 100 9664. También pueden solicitar apoyo a los delegados del SEDIF y de las secretarías de Gobernación, Salud, Educación, Deporte y Juventud, así como Agricultura y Desarrollo Rural, para recibir orientación sobre los procedimientos y las facilidades para su traslado.