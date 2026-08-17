Fortalece Mara Lezama coordinación con CFE para atender necesidades de energía eléctrica en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión virtual con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los 11 presidentes municipales de Quintana Roo, para fortalecer la coordinación y atender las necesidades de energía eléctrica en la entidad.
Como parte de estos trabajos, se reforzarán acciones de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, además de avanzar en nuevas subestaciones y ampliaciones de capacidad en Benito Juárez, Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Cozumel.
Con el respaldo y la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Mara Lezama mantiene una agenda de trabajo coordinada con la CFE y los municipios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la atención a las familias quintanarroenses.
Estas acciones forman parte del trabajo conjunto para que el crecimiento económico, turístico y poblacional de Quintana Roo cuente con servicios e infraestructura suficientes, en beneficio del desarrollo y bienestar de la población.