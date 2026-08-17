Beatriz Mojica obtiene respaldo de seis mujeres líderes en Guerrero

Beatriz Mojica obtiene respaldo de seis mujeres lideres en Guerrero

Este Lunes, mujeres deportistas y activistas de diferentes sectores, anunciaron su adhesión al proyecto que encabeza Beatriz Mojica Morga, quien busca ser la coordinadora para la defensa de la transformación de la 4T en Guerrero, quien afirmó que la integración de estas mujeres fortalecen la visión política construida desde las causas sociales e impulsan el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses.

Durante la Asamblea de Sumas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se incorporaron Natali Brito, deportista de alto rendimiento, Mariana Menchaca, activista ambiental, Fanny Ruth Lara Figueroa, defensora de derechos humanos, Aurora Román, maestra y luchadora social, Liliana Quijano, feminista y defensora de derechos humanos y Francisca Vázquez, especialista en administración pública.

“Hoy se suma a este proyecto en defensa de la transformación y la soberanía nacional una visión que tiene que ver con el respeto a los derechos, con la construcción de una sociedad de derechos, que es lo que estamos haciendo en el humanismo mexicano y es lo que estamos haciendo en Morena”, expresó Mojica.

Beatriz Mojica obtiene respaldo de seis mujeres lideres en Guerrero

Agradeció que hayan depositado su confianza y sostuvo que el proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses. Además subrayó que se trata de mujeres experimentadas y jóvenes con causas propias, cuyo reconocimiento no deriva de su incorporación al movimiento, sino del trabajo que han realizado durante años en sus respectivos ámbitos.

Reconoció que en Guerrero las mujeres todavía enfrentan condiciones desiguales para abrirse camino y que su trabajo suele estar sometido a mayores exigencias.

Mojica reconoció la trayectoria de Natali Brito y señaló que representa el esfuerzo de las niñas, jóvenes, deportistas y familias que diariamente hacen sacrificios para desarrollar su talento. Señaló que ella demuestra que en Guerrero existe capacidad y potencial, pero todavía es necesario construir mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan cumplir sus aspiraciones.

La incorporación de Mariana Menchaca suma al proyecto una agenda vinculada con la defensa ambiental, Fanny Ruth Lara Figueroa y Liliana Quijano fortalecen la perspectiva de derechos humanos y de las mujeres, Aurora Román aporta una trayectoria relacionada con la educación y la lucha social, mientras que Francisca Vázquez incorpora experiencia y conocimiento en materia de administración pública.