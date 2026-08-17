Festival del Raspado en Sinaloa reúne a familias y visitantes en Imala

Festival del Raspado reúne a familias y visitantes en Imala

Con música, gastronomía, actividades deportivas y convivencia familiar, se realizó la tercera edición del Festival del Raspado en la sindicatura de Imala, donde habitantes y visitantes disfrutaron de una jornada dedicada a los sabores y tradiciones de este Pueblo Señorial.

El evento fue organizado por la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con diferentes dependencias municipales, instituciones y patrocinadores.

Las actividades comenzaron desde las 5:30 de la mañana con una rodada ciclista que salió de Maralago con dirección a Imala. Decenas de participantes recorrieron el camino mientras disfrutaban del amanecer y posteriormente se incorporaron a las actividades del festival.

De manera paralela se llevó a cabo un Rally Deportivo dirigido principalmente a niñas, niños y adolescentes, aunque también pudieron participar personas de otras edades. La actividad generó un ambiente de convivencia entre las familias y los participantes de la rodada.

Uno de los principales puntos de reunión fue el Pabellón del Raspado, donde los asistentes pudieron encontrar diferentes sabores, entre ellos chicle y dulce de leche. También se instaló un Pabellón Gastronómico con distintos platillos preparados por comerciantes de la localidad.

La celebración también contó con la presencia de motociclistas y propietarios de vehículos clásicos y modificados, quienes realizaron un recorrido desde el Malecón Nuevo para sumarse a las actividades.

Durante la inauguración, la directora de Turismo, Adalay Montoya, destacó que el crecimiento del festival fue resultado del trabajo realizado durante varias semanas entre las dependencias participantes, habitantes, patrocinadores y organizadores. Como parte de las actividades, se realizó además una rifa de una bicicleta entre las personas que participaron en la rodada ciclista, con el apoyo de Nissan Grupo del Rincón.

Uno de los momentos importantes de la jornada fue la entrega de reconocimientos a cinco habitantes destacados de Imala por su trayectoria y aportación a la comunidad. Los reconocidos fueron Heriberto González, conocido como “Don León”; María Trinidad Moreno, del restaurante María de Los Ángeles; Alfredo Verdugo Beltrán, del restaurante El Imalazo; Juan Carlos Magallanes Yáñez, un pequeño emprendedor dedicado a la venta de pan, y Lucinda Ochoa Ochoa, quien se dedica a la venta de raspados.

La secretaria de Desarrollo Económico, Janet Faviola Tostado Noriega, señaló que estas personas representan el esfuerzo y trabajo que caracteriza a los habitantes de Imala. También destacó que el Festival del Raspado representa algo más que la venta de alimentos, pues permite mostrar parte de la identidad de la comunidad y generar espacios de convivencia entre las familias.

Durante la jornada se desarrollaron actividades dirigidas a los menores, como “Coloreando Imala”, audiocuentos y teatro guiñol. La música también tuvo un papel importante en el festival. Los asistentes disfrutaron de la presentación de la Banda Sinaloense Fracción 134, mientras que posteriormente el DJ Eliuth Guerrero puso a bailar al público con diferentes canciones.

Un grupo norteño también amenizó la tarde con temas conocidos del género y canciones solicitadas por los asistentes, principalmente por el público joven.

El programa incluyó además la participación de creadores de contenido locales como La Peli-Azul y El Tigrillo, así como la presentación musical de Los de la Calle Ancha. Para atender cualquier situación médica, la Dirección de Salud instaló un módulo de primeros auxilios. La Cruz Roja también participó con una ambulancia y personal paramédico.

En materia de seguridad, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron un operativo en los caminos de acceso y en la zona donde se desarrollaron las actividades.

Al evento asistieron también el director general del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Meza López; Melissa Carrillo, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa; el director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, José Alberto Beltrán Figueroa, y el director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán.

Con esta tercera edición, el Festival del Raspado se consolidó como una actividad que busca reunir a las familias y promover la gastronomía, cultura y tradiciones de Imala, al mismo tiempo que genera un espacio para comerciantes y habitantes de la comunidad.