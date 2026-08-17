Aseguran cinco armas y 137 dosis de droga durante operativo en Acámbaro, Guanajuato

Aseguran cinco armas y 137 dosis de droga durante operativo en Acámbaro

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a cuatro personas durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Acámbaro, donde también fueron aseguradas cinco armas de fuego, 137 dosis de presuntas drogas y tres motocicletas con alteraciones en sus medios de identificación.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje preventivo en la colonia San Isidro. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, integrantes de la Comisaría Regional V realizaban recorridos sobre la calle Bandera Nacional cuando observaron a una persona que, al notar la presencia de los elementos de seguridad, se dirigió hacia un inmueble.

Los policías dieron seguimiento a la situación conforme a los protocolos establecidos y, al llegar al lugar, encontraron a otras tres personas en el exterior. También localizaron varias motocicletas que aparentemente se encontraban en proceso de desarme.

Durante la intervención fueron detenidos cuatro hombres identificados como Eduardo Daniel “N”, de 32 años; José Guadalupe “N”, de 30; Israel Antonio “N”, de 26, y Eleazar “N”, de 23 años. Los cuatro son originarios de Acámbaro.

Las autoridades señalaron que a los detenidos se les informó el motivo de su detención y los derechos que les corresponden de acuerdo con la legislación vigente.

Como parte de la revisión realizada en el sitio, los elementos de las FSPE aseguraron cinco armas de fuego. Entre ellas se encuentran dos armas largas de fabricación artesanal, dos revólveres y una pistola calibre .22.

Además de las armas, los agentes localizaron un cargador metálico y siete cartuchos útiles de diferentes calibres, los cuales también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En el operativo también fueron encontradas sustancias con características de drogas. Las autoridades reportaron 16 bolsas con hierba verde y seca, aparentemente marihuana, que equivaldrían aproximadamente a 42 dosis.

Asimismo, fueron aseguradas dos bolsas con una sustancia granulada con características de cristal, con una cantidad estimada de 95 dosis. En total, las sustancias aseguradas representan aproximadamente 137 dosis.

Otro de los aseguramientos correspondió a tres motocicletas que no contaban con número de serie ni número de motor. De acuerdo con las autoridades, estos vehículos presentaban alteraciones en sus medios de identificación.

También fueron encontrados dos teléfonos celulares, los cuales fueron integrados a los indicios asegurados durante el operativo.

Todos los objetos quedaron registrados y fueron puestos bajo resguardo conforme a los procedimientos de cadena de custodia. Los cuatro detenidos, las armas, las sustancias, las motocicletas, los teléfonos celulares y demás indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Acámbaro.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas detenidas. También deberá establecer si las armas, drogas y demás objetos asegurados tienen relación con otros hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que estas acciones forman parte de los trabajos de vigilancia, inteligencia y presencia territorial que realizan las FSPE en diferentes municipios de Guanajuato, como parte de la estrategia estatal de seguridad CONFIA.

De acuerdo con la dependencia, entre el 26 de septiembre de 2024, cuando inició la actual administración estatal, y el 31 de julio de 2026, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado han asegurado un total de 882 armas de fuego.

Las autoridades indicaron que retirar armas de circulación puede contribuir a disminuir riesgos y, al mismo tiempo, proporcionar información que permita fortalecer investigaciones y generar nuevas líneas de inteligencia.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz recordó que la ciudadanía puede reportar de manera anónima actividades posiblemente relacionadas con algún delito a través del número 089.

Las autoridades también señalaron que las cuatro personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia judicial que determine lo contrario.