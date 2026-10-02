Morena cierra filas con Elí César Cervantes para fortalecer su estructura en San Luis Potosí

La dirigencia estatal de Morena cerró filas en torno a Elí César Cervantes Rojas, quien fue designado como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la organización territorial del partido en la entidad.

Durante una rueda de prensa conjunta, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, manifestó su respaldo al nuevo coordinador y llamó a militantes y simpatizantes a trabajar de manera unida durante esta nueva etapa.

La dirigente estatal señaló que la unidad y la organización territorial serán elementos importantes para los trabajos del partido en el estado. Por ello, convocó a mantener presencia en colonias, comunidades y municipios, además de abrir espacios para las personas que estén comprometidas con las causas del movimiento. Rodríguez Velázquez destacó la trayectoria de Elí César Cervantes, a quien describió como maestro, exsenador, servidor público y fundador de Morena. También señaló que su experiencia en comunidades alejadas le ha permitido conocer de cerca algunas de las necesidades de la población. La presidenta estatal explicó que el nombramiento de Cervantes Rojas fue resultado de una decisión de la Comisión Nacional de Elecciones y aseguró que la dirigencia estatal acompañará las actividades que encabezará como coordinador.

Por su parte, Elí César Cervantes manifestó sentirse honrado y comprometido con la responsabilidad que recibió. Durante su intervención, hizo un llamado a resolver las diferencias internas del partido mediante la unidad y a concentrar los esfuerzos en atender las necesidades de San Luis Potosí. El nuevo coordinador afirmó que Morena cuenta con una militancia y una base social construidas durante varios años de trabajo en la entidad. También señaló que uno de los objetivos será continuar fortaleciendo la organización territorial del partido.

Cervantes Rojas indicó que los programas de Bienestar deben ser considerados como derechos y sostuvo que estos apoyos deben entregarse sin condicionamientos ni prácticas clientelares. En este sentido, manifestó su rechazo al nepotismo y al condicionamiento del voto a cambio de ayudas sociales. De acuerdo con sus declaraciones, los programas deben llegar a la población de manera universal y sin condiciones. Durante la conferencia también se abordaron las críticas que ha recibido Cervantes Rojas por parte de algunas personas, incluso dentro de Morena, quienes han señalado que podría tener dificultades para competir frente a otros partidos. Ante estos comentarios, el coordinador rechazó dicha versión y afirmó contar con el respaldo de una parte importante de la militancia de Morena. También llamó a dejar atrás las descalificaciones y trabajar en unidad.

Cervantes Rojas adelantó que recorrerá los 59 municipios de San Luis Potosí para fortalecer la estructura territorial del partido y mantener contacto con las comunidades “Vamos bien, pero necesitamos ir mejor”, expresó al referirse a los trabajos que Morena realizará en el estado. Finalmente, Rita Rodríguez invitó a militantes, simpatizantes y ciudadanos a participar en una verbena popular con motivo de los 15 años del movimiento, programada para este viernes 2 de octubre, de las 16:00 a las 20:00 horas, en la Plaza de Aranzazú. Con estas actividades, la dirigencia estatal de Morena busca mantener la organización de su militancia y fortalecer su presencia territorial en San Luis Potosí de cara a los próximos procesos políticos.