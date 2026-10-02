Conmemoran en Sinaloa el 143 aniversario del natalicio del General Ángel Flores

Con un acto cívico realizado en la plaza cívica de Palacio de Gobierno, autoridades estatales conmemoraron el 143 aniversario del natalicio del General Ángel Flores, ceremonia en la que también se recordó a las personas que perdieron la vida durante la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968.

El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien participó en el izamiento de la bandera a media asta como parte de los actos protocolarios para recordar al general Ángel Flores. Durante la ceremonia también estuvieron presentes la diputada Arely Berenice Ruiz López, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado; el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y Miguel Ángel Calderón Espinoza, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Culiacán. Con la presencia de autoridades, estudiantes y público en general, se llevó a cabo el izamiento de la bandera a media asta en la plaza cívica de Palacio de Gobierno. Posteriormente, se realizó una breve reseña sobre la vida y obra del General Ángel Flores, como parte de la conmemoración de su nacimiento.

En el acto participaron también estudiantes del Cobaes 25, quienes acompañaron las actividades cívicas realizadas durante la jornada. La ceremonia tuvo como objetivo mantener presente la memoria histórica y recordar acontecimientos importantes para el estado y el país. Además de la conmemoración del natalicio del General Ángel Flores, durante el acto se hizo referencia a los acontecimientos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968, donde fueron recordados quienes murieron en el contexto de la lucha por la democracia.

La ceremonia contó con la participación del Teniente Néstor Arturo Díaz de la Cruz, representante de la Guardia Nacional en Sinaloa, y del Teniente de Infantería Bryan Ávila Guillén, representante de la Novena Zona Militar. Las actividades estuvieron acompañadas por las bandas de guerra de la Novena Zona Militar y del Cobaes 25, que participaron en los honores de ordenanza. Como parte del protocolo, también se realizó la entonación del Himno Nacional Mexicano.

El izamiento de la bandera a media asta fue uno de los momentos principales de la ceremonia, debido a que permitió recordar la figura del General Ángel Flores y mantener presente su legado dentro de la historia de Sinaloa. Las autoridades destacaron la importancia de realizar este tipo de actos cívicos, en los que participan representantes de diferentes instituciones, integrantes de las fuerzas de seguridad, estudiantes y ciudadanos.

De esta manera, el Gobierno del Estado de Sinaloa llevó a cabo la ceremonia para conmemorar el aniversario 143 del natalicio del General Ángel Flores, al mismo tiempo que se recordó a los caídos en los acontecimientos de Tlatelolco de 1968. El acto concluyó con los honores correspondientes y la participación de las bandas de guerra, en una jornada en la que se buscó mantener viva la memoria de personajes y acontecimientos que forman parte de la historia de Sinaloa y de México.