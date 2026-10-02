Américo Villarreal destaca avances de Tamaulipas durante cuatro años de gobierno

A cuatro años del inicio de su administración, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que el estado cuenta con rumbo, visión y resultados, al encabezar el encuentro denominado “Cuatro Años Transformando Tamaulipas”.

Durante el evento, realizado en el Teatro “Amalia González Caballero”, el mandatario estatal presentó un balance de las acciones realizadas durante su administración y señaló que uno de los principales objetivos ha sido recuperar la capacidad de las instituciones y colocar al gobierno al servicio de la población.

Villarreal Anaya afirmó que el inicio de su administración, el 1 de octubre de 2022, representó un cambio para Tamaulipas. De acuerdo con el gobernador, durante estos cuatro años se ha buscado fortalecer las instituciones, ordenar las finanzas públicas y trabajar bajo los principios de honestidad y humanismo. Una de las características del encuentro fue la participación de integrantes del gabinete estatal, quienes expusieron las acciones, programas y proyectos desarrollados desde sus respectivas dependencias. El gobernador explicó que este formato tuvo como finalidad presentar la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia y diálogo, y no solamente como una exposición de cifras.

En materia de bienestar, el gobierno estatal destacó una reducción en los niveles de pobreza. De acuerdo con los datos presentados, entre 2022 y 2025 la población tamaulipeca en situación de pobreza pasó de 26.8 a 20.2 por ciento. Esto representa, según el balance estatal, más de 242 mil 200 personas que salieron de esta condición. También se informó que la pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento durante el mismo periodo. A estos resultados se sumaron recursos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y la distribución de apoyos alimentarios en diferentes municipios.

En el tema económico, el gobierno de Tamaulipas reportó que durante el primer trimestre de 2026 la economía estatal registró un crecimiento de 5.2 por ciento. Además, señaló que durante los cuatro años de administración se han destinado más de 21 mil millones de pesos a obra pública en los 43 municipios. En cuanto a inversión privada, se dio a conocer una cartera integrada por 168 proyectos, con una inversión estimada de 20 mil 664 millones de dólares y una proyección de más de 57 mil empleos.

La seguridad también fue uno de los temas abordados durante el balance. El gobierno estatal señaló que se fortaleció la Guardia Estatal mediante capacitación, infraestructura, equipamiento y coordinación con instituciones federales y las Fuerzas Armadas. Entre las acciones mencionadas se encuentra la incorporación de 300 nuevas patrullas, además de vehículos blindados, tecnología y estaciones de seguridad destinadas a reforzar la vigilancia en ciudades, carreteras y zonas fronterizas.

En materia de salud, la administración estatal reportó inversiones superiores a los 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Entre los proyectos mencionados se encuentra el Hospital General de Ciudad Madero, destinado a brindar atención a población sin seguridad social. Durante su mensaje, Villarreal Anaya también llamó a mantener la unidad en Tamaulipas por encima de las diferencias políticas y aseguró que su administración continuará trabajando con los municipios y distintos sectores de la sociedad.

El gobernador señaló que las diferencias políticas no deben convertirse en obstáculos para atender las necesidades de la población y resumió este planteamiento al señalar que “por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”. De esta manera, el gobierno estatal presentó el balance de sus primeros cuatro años con énfasis en bienestar, seguridad, finanzas, infraestructura, inversión y salud, además de plantear la continuidad de las acciones para los siguientes años de la administración.