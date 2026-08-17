Aseguran laboratorio de drogas sintéticas en la sierra de Fresnillo, Zacatecas

Aseguran laboratorio de drogas sintéticas en la sierra de Fresnillo

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino que presuntamente era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en la zona serrana de Fresnillo.

El aseguramiento se realizó como parte de la Operación Tornado, un operativo de seguridad que se mantiene en diferentes regiones de Zacatecas para localizar instalaciones y campamentos relacionados con actividades delictivas.

De acuerdo con información publicada por El Sol de Zacatecas, durante los recorridos realizados en la sierra de Fresnillo, las fuerzas de seguridad encontraron una instalación que contaba con diferentes equipos y materiales que presuntamente eran utilizados para procesar sustancias ilícitas.

Entre los objetos encontrados se localizaron reactores, cilindros y tanques, además de otros equipos relacionados con el procesamiento de sustancias. También fue ubicada una cocina a cielo abierto dentro de la zona donde se encontraba el laboratorio clandestino.

El hallazgo se realizó en una zona alejada de la población, por lo que fue necesario que los elementos de seguridad realizaran recorridos para localizar la instalación. Las autoridades mantienen vigilancia en distintas áreas serranas de la entidad debido a la posible presencia de lugares utilizados por grupos delictivos.

Una vez localizado el sitio, los elementos de seguridad procedieron a asegurar el equipo y los materiales encontrados. Estos objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas durante este operativo. Tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre la cantidad o tipo de sustancias que pudieron haber sido procesadas en el lugar. La localización del laboratorio forma parte de los trabajos que realizan las instituciones de seguridad para afectar las actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas en Zacatecas.

La Operación Tornado ha permitido realizar otros aseguramientos en zonas serranas del estado. Apenas el 9 de agosto, fuerzas de seguridad desmantelaron un megalaboratorio localizado en la sierra de Sombrerete, donde fueron asegurados reactores, 260 tanques de gas LP, contenedores y otro equipo que presuntamente era utilizado para la producción de sustancias ilícitas.

Estos operativos tienen como uno de sus objetivos principales identificar instalaciones que puedan estar relacionadas con grupos criminales y evitar que continúen siendo utilizadas para la fabricación de drogas.

En el caso de Fresnillo, las autoridades deberán continuar con el procesamiento del lugar y analizar los objetos encontrados para obtener información que pueda ayudar a establecer quiénes utilizaban la instalación.

También se buscará determinar si el laboratorio tiene alguna relación con otros sitios localizados recientemente en diferentes municipios de Zacatecas.

La presencia de este tipo de instalaciones representa un reto para las corporaciones de seguridad, principalmente porque suelen encontrarse en zonas alejadas y de difícil acceso. Por esta razón, los recorridos y trabajos de inteligencia son importantes para ubicar posibles campamentos o laboratorios clandestinos.

El aseguramiento también permitirá retirar del lugar equipos especializados que podrían ser utilizados nuevamente para la elaboración de sustancias ilegales. Las autoridades estatales y federales mantienen los recorridos de vigilancia como parte de la estrategia de seguridad implementada en la entidad. La información obtenida durante estos operativos puede servir para abrir nuevas líneas de investigación. Fresnillo es uno de los municipios donde las corporaciones de seguridad mantienen presencia debido a la situación de violencia y a las actividades relacionadas con grupos delictivos.

Por ahora, el laboratorio localizado en la sierra permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones. Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación legal de los materiales asegurados y establecer si existen personas relacionadas con el funcionamiento de esta instalación.