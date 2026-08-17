Controla Pemex incendio en toma clandestina, en Hidalgo

Bomberos y personal especializado de Pemex batallaron contra las llamas por varias horas Bomberos y personal especializado de Pemex batallaron contra las llamas por varias horas (Captura de video)

Huachicol en Hidalgo — Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que tiene bajo control un incendio en un ducto de combustible Tuxpan-Tula, que se originó cuando bloqueaban una perforación clandestina desde donde se extraía el hidrocarburo en el municipio de Epazoyucan, en Hidalgo, lo que ha dejado dos heridos.

La empresa productiva de Estado reportó que personal especializado activó los protocolos de seguridad y suspendieron la operación en el ducto mientras se realizaban las labores de bloqueo de la toma clandestina y para controlar el fuego.

La paraestatal reportó que tras el incendio dos trabajadores resultaron lesionados con heridas menores, por lo que fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, tras este incendio se llevarán a cabo acciones jurídicas para esclarecer este hecho y buscar a los responsables para llevarlos ante la justicia.

En tanto, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo resaltó que debido a esta contingencia se ordenó la evacuación de las viviendas ubicadas a una distancia de 500 metros.

ANTECEDENTES

Pemex reportó que la emergencia se registró luego de que este domingo mientras realizaban trabajos para inhabilitar una toma clandestina en un ducto en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, se originó un incendio, por lo que tuvieron que poner en marcha los protocolos para controlar el fuego.

La empresa coordinó las acciones con Protección Civil, el cuerpo de Bomberos del estado de Hidalgo y otras instituciones de seguridad que colaboraron hasta que el siniestro fue controlado.

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