Cruz Pérez Cuéllar busca impulsar proyectos en la frontera de Chihuahua

Cruz Pérez Cuellar e reúne con autoridades y Empresarios de Ojinaga y Presidio, Texas

Carlos Torres Piña sostuvo una reunión con autoridades, empresarios y representantes consulares de ambos lados de la frontera, con el objetivo de fortalecer la relación entre Ojinaga, Chihuahua, y Presidio, Texas

Durante este encuentro se contó con la participación de Isidro Montoya, John Ferguson, John Kennedy, Rafa Carrera, Maribel Solache González, diputada federal, José Portillo, el cónsul de México en Presidio, Gamaliel Bustillos, y Obed Escontrias, comisionado del Precinto 3 del Condado de Presidio.

Entre los principales temas, se trato la importancia de mejorar los tramos carreteros que conectan a Ojinaga y Presidio, manteniendo una visión regional que contemple a ambas ciudades como una sola zona fronteriza con las mismas oportunidades de crecimiento económico.

Además se destacó la necesidad de impulsar gestiones que faciliten el cruce fronterizo de mercancías de exportación, considerando que el desarrollo de esta región requiere coordinación y trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos.

Se planteó que no basta con realizar gestiones de manera independiente. Ojinaga y Presidio necesitan trabajar de ambos lados de la frontera, buscando proyectos comunes que permitan mejorar la infraestructura, facilitar el comercio y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.

Se habló sobre la importancia de mantener una buena relación con los gobiernos federales de ambos países, para lograr que las necesidades de esta frontera sean escuchadas y atendidas.

Cruz Pérez Cuéllar dio ordenes inmediatas para organizar una colecta de firmas entre la ciudadanía, con el objetivo de respaldar formalmente estas solicitudes. Las firmas serán presentadas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que la petición sea atendida en coordinación y en alianza con las autoridades y actores de ambos lados de la frontera.

Esta reunión buscar dejar de ver a Ojinaga y Presidio como dos comunidades separadas y comenzar a impulsar una visión binacional, donde autoridades, empresarios y representantes de ambos países trabajen en conjunto por una frontera más segura y con mejores oportunidades.