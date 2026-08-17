Mara Lezama da la bienvenida a 2 mil 399 estudiantes de nuevo ingreso a la UQROO

La Gobernadora exhortó a las nuevas generaciones a aprovechar las oportunidades de formación profesional La Gobernadora exhortó a las nuevas generaciones a aprovechar las oportunidades de formación profesional

Gobierno de Quintana Roo — La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a las y los 2 mil 399 estudiantes de nuevo ingreso que iniciarán su formación profesional en la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) durante el ciclo de otoño 2026, a quienes convocó a aprovechar esta nueva etapa y confiar en su capacidad para alcanzar sus metas.

En un mensaje de bienvenida y acompañada de la Rectora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, la titular del Ejecutivo destacó que de la matrícula de nuevo ingreso, mil 414 son mujeres y 985 hombres, y subrayó que el ingreso a la universidad representa no sólo un logro, sino el comienzo de una etapa de aprendizaje, retos, decisiones y oportunidades.

“Tienen una gran oportunidad para abrir sus alas, de estudiar lo que más les apasiona. Y si el camino no es así, no duden en cambiar de carrera, no teman equivocarse”, les expresó la Gobernadora al destacar que Quintana Roo necesita del talento, preparación, ideas y creatividad de las nuevas generaciones, que en los próximos años se incorporarán como profesionistas preparados para contribuir al desarrollo de sus comunidades, del estado y del país.

Les pidió aprovechar la oportunidad para extender sus alas, pero también las y los invitó a alejarse de las conductas autodestructivas, decirles no a las violencias, a no cargar broncas que no son de ellos.

Informó que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá invirtiendo para que más jóvenes sigan estudiando, y también anunció nuevas rutas del transporte urbano, con tarifa especial de 10 pesos con su tarjeta que ya pueden tramitar.

De acuerdo con el IMOVEQROO, los alumnos de la UQROO podrán llegar al campus a través de tres rutas: Calzada Veracruz, UQROO y Universidades, que en conjunto tendrán cobertura en 97 colonias de Chetumal. La Ruta Calzada Veracruz se encuentra en operación desde el 15 de diciembre de 2025, mientras que las rutas UQROO y Universidades se incorporarán de manera gradual.

Por su parte, la Rectora Fiorentini Cañedo dio la bienvenida a los nuevos tucanes que se incorporan a la UQROO, en los campus Chetumal Bahía, Chetumal Salud, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, a quienes exhortó a descubrir qué los apasiona. “Llegan, además, a la universidad en un momento extraordinario. La inteligencia artificial está transformando la manera en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos”, dijo.

La estudiante Joselyn del Rosario Aguilar Escalante, alumna del nuevo ingreso de la Licenciatura de Mercadotecnia y Negocios, afirmó que “hoy no venimos solamente a empezar una carrera, venimos a comenzar una historia, una historia que nosotros vamos a escribir. Así que aprovechemos cada oportunidad”.

Estuvieron presentes la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, así como los conferencistas del programa Formación Integral.

La Crónica de Hoy 2026