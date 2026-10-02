Reportera Alma de la Rosa y su camarógrafo son golpeados por camioneta en transmisión en vivo: así fue captado el momento del accidente

Este 2 de octubre de 2026, una reportera y camarógrafo del canal de noticias Gamavisión fueron arrollados por una camioneta fuera de control mientras realizaban una transmisión en vivo en desde la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo a la grabación del accidente difundida en redes sociales, el impacto tuvo lugar durante la mañana de este viernes, alrededor de las 08:00 horas, mientras los periodistas del medio realizaban la cobertura del choque de un motociclista en la zona.

Reportera y camarógrafo son arrollados por una camioneta en Monterrey: ¿cómo fue el accidente?

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez se encontraban la mañana de este 2 de octubre en el cruce de avenida Morones Prieto y avenida Eugenio Garza Sada, en el sector Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey, cuando una camioneta fuera de control impactó directamente contra ellos.

@yadithvaldez @cesarmty terrible accidente en transmisión en vivo donde la afectada alma de la rosa sale afectada pic.twitter.com/Ds1YN7GWXC — hasta siempre mi amigo kaiser (@Orlando29978401) October 2, 2026

El accidente fue capturado por la transmisión en vivo que los periodistas de Gamavisión, canal de noticias con sede en Nuevo León, llevaban a cabo cerca de las 08:04 horas de este viernes.

Según lo muestra la grabación difundida en redes sociales, mientras Alma de la Rosa reportaba el choque previo de un motociclista en la zona antes mencionada, una camioneta Jeep perdió el control y los golpeó, por lo que la transmisión se cortó al instante y causó una inmediata preocupación por parte del equipo y la audiencia que miraban la transmisión.

¿Cuál es el estado de salud de la reportera y camarógrafo de Gamavisión que fueron atropellados?

Debido a que la impactante grabación del accidente se detuvo al momento del choque, el estado de salud inmediato de Alma de la Rosa Flores y Cristo Martínez fue desconocido para la audiencia que sintonizaba el canal de noticias.

Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

No obstante, el periodista David Faz, responsable de reportar el estado y pronóstico del tiempo en Gamavisión, actualizó la información del accidente en su cuenta oficial de X. Según el presentador, Alma de la Rosa y Cristo Martínez “se encuentran bien y estables”.

Faz aclaró que tanto la reportera como el camarógrafo continúan en valoración médica. En el caso de Flores, existen múltiples golpes, mientras que Martínez “tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”.