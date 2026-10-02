Madres buscadoras y EZLN se reunirán en Chiapas rumbo a encuentro en CDMX

Madres buscadoras y representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se reunirán este 2 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, como parte de las actividades de la llamada “Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras”.

El encuentro tendrá como objetivo abrir un espacio de diálogo entre familias que buscan a personas desaparecidas y representantes del movimiento zapatista, previo a la visita que una delegación del EZLN tiene contemplada realizar a la Ciudad de México durante diciembre de 2026.

El conversatorio se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de Las Casas. En la reunión participarán integrantes de la Comisión Sexta Zapatista y madres buscadoras, además de Carla Zamora Lomelí, Luis Hernández Navarro, Pedro Faro Navarro y Bárbara Zamora López. La coordinación del encuentro estará a cargo de Dora Roblero, directora del Frayba, quien participará en el espacio de diálogo entre las familias buscadoras y representantes zapatistas.

El encuentro tendrá como uno de sus principales temas la experiencia de las madres buscadoras, quienes durante años han realizado labores para localizar a sus familiares desaparecidos y han exigido a las autoridades respuestas sobre sus casos. La reunión ocurre después de que el EZLN expresara públicamente su reconocimiento hacia el trabajo de las familias buscadoras. En julio pasado, el subcomandante Moisés informó que integrantes del movimiento zapatista viajarían a la Ciudad de México para encontrarse con colectivos de personas buscadoras.

El anuncio también contempló que la delegación zapatista permanecerá en la capital durante diciembre, donde buscará reunirse con madres y padres buscadores, colectivos y organizaciones sociales. Como parte de los preparativos para este viaje, durante los días 3 y 4 de octubre se tiene prevista una sesión informativa en San Cristóbal de Las Casas. En estas actividades se abordarán temas relacionados con la visita de la delegación zapatista a la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria de la Comisión Sexta Zapatista, durante estas jornadas también se informarán los avances de los grupos de personas buscadoras que han manifestado interés en participar en los encuentros que se realizarán en la capital del país. Las sesiones informativas también contemplan temas relacionados con hospedaje y alimentación para la delegación zapatista y los grupos de buscadoras, además de actividades para recaudar fondos y propuestas para los encuentros que se desarrollarán entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

La visita del EZLN a la Ciudad de México se perfila así como una serie de encuentros con familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas. En septiembre, familias que participan en la Glorieta de las y los Desaparecidos también propusieron recibir a la delegación zapatista el 6 de diciembre en la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma. Las familias plantearon que este espacio sea utilizado para compartir sus experiencias de búsqueda, memoria y exigencia de verdad y justicia, así como para escuchar el mensaje que los integrantes del EZLN quieran transmitir durante su visita a la capital. De esta manera, la reunión que se realizará este 2 de octubre en Chiapas será uno de los primeros espacios de diálogo entre madres buscadoras y representantes zapatistas antes de los encuentros previstos en la Ciudad de México.

Las actividades buscan mantener la atención sobre las familias que continúan buscando a sus seres queridos y generar espacios de encuentro entre distintos colectivos y organizaciones que trabajan alrededor de la búsqueda, la memoria y la exigencia de justicia.