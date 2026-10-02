Taurinos de Zacatecas piden diálogo ante cambios a la Ley de Protección Animal

Un grupo de integrantes del gremio taurino de Zacatecas solicitó abrir un espacio de diálogo con legisladores del estado, luego del reciente dictamen aprobado en el Senado de la República relacionado con la Ley de Protección Animal y las facultades que tendrían las entidades federativas para establecer disposiciones sobre los espectáculos taurinos.

La petición fue realizada mediante una carta dirigida a los cuatro senadores que representan a Zacatecas en el Senado, con el objetivo de que los sectores relacionados con la tauromaquia sean escuchados antes de que continúe el proceso legislativo. El grupo de aficionados y representantes taurinos señaló que su solicitud no busca dejar de lado la importancia del bienestar animal, sino que plantea la necesidad de conocer las opiniones de las personas y sectores que podrían verse afectados por las decisiones que se adopten. La carta fue encabezada por Eduardo Ramírez Ortiz y cuenta con la firma de 42 personas relacionadas con el gremio taurino en Zacatecas. Los firmantes solicitaron a los legisladores que se genere un espacio real de diálogo en el que puedan presentar sus argumentos y propuestas antes de que avance el proceso legislativo.

La petición fue enviada a los despachos de los senadores Claudia Anaya, Evangelina Pinedo, Saúl Monreal y Geovanna Bañuelos, quienes representan al estado de Zacatecas en la Cámara Alta. Uno de los principales argumentos expuestos por el grupo taurino está relacionado con el impacto económico y laboral que, de acuerdo con sus integrantes, tiene esta actividad en la entidad.

Según lo señalado en la información difundida por el medio especializado, los representantes taurinos afirmaron que la actividad genera empleos directos e indirectos y señalaron una importante derrama económica anual. Los integrantes del sector consideran que estos aspectos deben ser tomados en cuenta durante la discusión de las posibles modificaciones o disposiciones relacionadas con los espectáculos taurinos.

La solicitud ocurre después de que el Senado aprobara un dictamen relacionado con la Ley de Protección Animal, que contempla facultades para que cada estado establezca disposiciones jurídicas en materia de espectáculos taurinos. A partir de este proceso, los representantes del gremio en Zacatecas buscan participar en la discusión y exponer las consecuencias que, desde su perspectiva, podrían tener las decisiones que se adopten.

El grupo taurino planteó que antes de continuar con el proceso legislativo se escuche a los sectores involucrados y se conozcan sus argumentos, además de considerar las dimensiones económicas, sociales y culturales relacionadas con esta actividad. La petición también busca que exista comunicación entre los legisladores y las personas que forman parte de la tauromaquia en Zacatecas.

Hasta el momento, de acuerdo con la nota publicada por Al Toro México, los integrantes del gremio se encuentran a la espera de una respuesta por parte de los senadores a quienes fue enviada la carta. El planteamiento de los taurinos se presenta en un momento en el que las disposiciones relacionadas con la protección animal y los espectáculos taurinos forman parte de la discusión legislativa.

Mientras continúa este proceso, el grupo de 42 firmantes espera que se abra un espacio para presentar sus propuestas y explicar los posibles efectos que tendría la legislación sobre quienes participan en esta actividad. La petición mantiene así el llamado al diálogo entre los representantes del sector taurino y los legisladores zacatecanos, antes de que continúen las discusiones y decisiones relacionadas con la regulación de los espectáculos taurinos en el estado.