Ante hechos en escuela de Torreón se aplicará todo el peso de la ley: Manolo Jiménez

Ante los hechos registrados en un plantel educativo de Torreón, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la persona que perdió la vida, así como con las personas que resultaron lesionadas y con toda la comunidad educativa afectada. El mandatario estatal señaló que los acontecimientos ocurridos en la escuela son lamentables y afirmó que las autoridades estatales mantienen atención para dar seguimiento a la situación y esclarecer lo sucedido.

Jiménez Salinas indicó que Coahuila cuenta con instituciones que trabajan de manera coordinada y que mantienen acciones permanentes de prevención. Explicó que la prevención representa una de las principales líneas de acción para atender situaciones que puedan poner en riesgo a la población. Sin embargo, ante hechos como los registrados en el plantel educativo de Torreón, el gobernador aseguró que las instituciones tienen la capacidad y determinación para responder de manera contundente.

En este sentido, reiteró que las autoridades llegarán hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables “Se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”, señaló el gobernador, al referirse a las acciones que deberán realizar las autoridades correspondientes. Como parte de las instrucciones para atender la situación, Jiménez Salinas pidió a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública mantener una atención directa y permanente en Torreón.

Las dependencias deberán trabajar de manera coordinada para dar seguimiento a los acontecimientos y atender las necesidades que puedan surgir entre la comunidad educativa. El gobernador también instruyó mantener una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y permitir que las investigaciones correspondientes avancen. La coordinación entre las instituciones estatales será una de las principales acciones para dar seguimiento a lo ocurrido dentro del plantel educativo. Además de las investigaciones, el gobierno estatal expresó su solidaridad con las personas afectadas por estos acontecimientos, principalmente con la familia de la persona que perdió la vida y con quienes resultaron lesionados.

La comunidad educativa también fue incluida en el mensaje del gobernador, quien manifestó su respaldo ante la situación registrada en Torreón. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Coahuila, las instituciones estatales mantienen presencia y atención en el municipio para dar seguimiento a la situación.

El mandatario estatal destacó que las autoridades cuentan con mecanismos de coordinación para actuar ante hechos de esta naturaleza y reiteró que se trabajará para conocer las circunstancias en las que ocurrieron los acontecimientos. Mientras continúan las acciones de las autoridades, las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública deberán mantener atención permanente en Torreón, además de colaborar con la Fiscalía General del Estado.

El objetivo, de acuerdo con lo señalado por el gobernador, es que los hechos sean esclarecidos y que las personas que resulten responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Manolo Jiménez reiteró finalmente su solidaridad con la familia de la persona fallecida, las personas lesionadas y la comunidad educativa afectada.

Las autoridades estatales continuarán dando seguimiento al caso y mantendrán coordinación con las instituciones encargadas de las investigaciones, mientras se determina lo ocurrido en el plantel educativo de Torreón.