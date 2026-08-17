Formalizan acuerdos reparatorios por explosión en Cuernavaca

. Foto: Cuartoscuro

El Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar subrayó que se hará justicia a las víctimas de la explosión por gas registrada el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas, al anunciar que esta semana se formalizarán los primeros 14 acuerdos reparatorios entre la empresa gasera, aseguradoras y personas afectadas en el Centro de Justicia Alternativa (CJA).

La reunión celebrada el 12 de agosto entre el Fiscal General y el Secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, con la empresa gasera y aseguradoras, permitió avanzar en el compromiso de respaldar a las víctimas con pleno apego al marco legal y acompañamiento institucional.

. Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General de Morelos.

La Fiscalía de Morelos solicitó la intervención de la CDHM y la CEARV para garantizar los derechos de las personas afectadas en la firma de los acuerdos. Además, se pidió apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para robustecer la investigación y determinar la causa del siniestro.

Hasta el 16 de agosto se han realizado 160 intervenciones periciales, 23 personas han recibido atención, 16 resultaron lesionadas —siete ya con alta médica— y se han emitido 14 oficios de derivación al CJA que se materializarán en acuerdos reparatorios.