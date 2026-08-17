Piden investigación federal por “Mega Operativo Nuevo Nayarit”

. Foto: Tribuna de la Bahia.

Empresarios, inversionistas, notarios y profesionistas que se consideran afectados por el denominado “Mega Operativo Nuevo Nayarit” solicitaron una investigación federal e independiente sobre aseguramientos de inmuebles, procesos penales, órdenes de aprehensión y posteriores transmisiones de bienes.

Los denunciantes señalaron posibles irregularidades en casos relacionados con propiedades de alto valor en Bahía de Banderas, La Peñita de Jaltemba, Lo de Marcos y Punta de Mita, y pidieron revisar si las cesiones patrimoniales fueron voluntarias o condicionadas por procesos penales o medidas cautelares.

También solicitaron una auditoría patrimonial y registral que permita conocer la titularidad actual de los inmuebles, sus beneficiarios y la ruta jurídica y financiera de las transmisiones.

Si bien reconocieron que cualquier irregularidad sobre patrimonio público debe investigarse, advirtieron que la persecución penal no debe convertirse en un mecanismo de presión para obtener bienes.

Por ello, hicieron un llamado a autoridades federales, organismos de derechos humanos y al Poder Judicial de la Federación para revisar los casos de manera independiente y determinar si las actuaciones se ajustaron a derecho.