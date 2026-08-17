Posible doble homicidio en Veracruz: ¿Qué se sabe sobre la muerte de Melanie Méndez y Luis Hernández?

Melanie Méndez y Luis Fernando Hernández Jóvenes de la UV que fueron hallados sin vida el sábado 15 de agosto. (Redes sociales)

Dos estudiantes de psicología en la Universidad Veracruzana desparecieron el día viernes 14 de agosto. Sus cuerpos fueron hallados sin vida el día sábado con heridas de bala. La policía investiga el posible doble homicidio.

¿Qué se sabe sobre doble homicidio en Xalapa, Veracruz?

Melanie Michelle Méndez Morales, de 22 años, y Luis Fernando Hernández Ibáñez, de 28 años, eran dos estudiantes de psicología en la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, cuyos cuerpos fueron hallados el sábado 15 de agosto en una camioneta Nissan X-Trail color rojo, con placas de circulación YBS-861-C.

El día viernes se difundió una ficha de búsqueda para Melanie Méndez, originaria de Coatzacoalcos, a quien se le vio por última vez con vida al salir de su trabajo en la cafetería Luna Mía, ubicada en el Boulevard Cristobal Colón, el día viernes 14 de agosto. De acuerdo con los primeros reportes, Luis Fernando, quien sería su expareja, la acompañaba y ambos abordaron la camioneta roja en la que se les halló sin vida.

El vehículo fue reportado como abandonado por automovilistas en la carretera federal Coatepec-Huatusco, a la altura del el puente de Los Pescados, el cual se encuentra a alrededor de 35 kilómetros de la capital veracruzana. Las autoridades acudieron a investigar e inmediatamente acordonaron el área. Los cuerpos fueron traslados al Servicio Médico Forense (Semefo). Dentro del auto se encontró un arma de calibre .38.

Universidad Veracruzana expresa condolencias

El domingo 16 de agosto, la Universidad Veracruzana envió sus condolencias en una breve esquela difundida en redes sociales. En ella, se puede leer lo siguiente:

“La Universidad Veracruzana lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología, región Xalapa.

Expresamos nuestras condolencias y nos unimos al dolor que embarga a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida.

Con respeto a su memoria, pedimos a las autoridades competentes que los hechos sean investigados con transparencia, y apego a la justicia, a fin de que este crimen sea esclarecido.

Descansen en paz."