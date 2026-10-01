Hermanos armados con machetes, bombas molotov y armas atacan secundaria en Coahuila: un muerto

Fuerte movilización de fuerzas de seguridad tras el ataque en Escuela Secundaria Número 13, en el ejido La Unión, en Torreón (Especial)

Ataque a secundaria de Torreón — Un saldo de una persona muerta y al menos tres heridos dejó la mañana de este jueves un ataque perpetrado por dos hermanos identificados como “Los Cuates”, que encapuchados y armados con machetes, cuchillos, bombas molotov y armas de fuego ingresaron a la Escuela Secundaria Número 13, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde, presuntamente resentidos contra autoridades del plantel atacaron a profesores y alumnos, pero en su intento de fuga fueron detenidos por vecinos de la zona, reportaron autoridades.

El ataque perpetrado por estos exalumnos se registró entre las 08:30 y las 09:00 horas, cuando, según testimonios de personal de la escuela y vecinos, dos jóvenes conocidos como “Los Cuates” ingresaron a la escuela presuntamente para atentar contra maestros y alumnos.

Alberto Rodríguez, prefecto de la escuela, señaló a autoridades que los dos jóvenes entraron encapuchados y portaban armas blancas, machetes, bombas molotov y armas de fuego, y resaltó que uno de los ataques se perpetró en uno de los baños de la escuela y otro en un salón de clases, donde presuntamente fue atacada la subdirectora del plantel, Leslie Edith, de 56 años, quien falleció como consecuencia de las lesiones que le provocaron los hermanos cuando trató de detener la agresión contra uno de los maestros.

Reportes de medios locales, entre ellos Vanguardia, señalan que los hermanos presuntamente habrían salido recientemente de un anexo y este jueves llegaron al plantel del que eran exalumnos y perpetraron la agresión.

Entre las personas lesionadas se encuentran Ricardo Quintana, director del plantel, de 54 años; Alexis, de 13 años y Gerardo, maestro del plantel, de 49 años, quienes fueron trasladados al Sanatorio Español para ser atendidos de sus heridas.

Reportes de las autoridades, con base en testimonios, destacan que los atacantes hicieron detonar bombas molotov, lo que obligó a que alumnos, docentes y personal administrativo se resguardaron en la parte trasera de las aulas, mientras se desplegaba un fuerte operativo de seguridad para detener a los agresores.

Los presuntos atacantes fueron identificados como dos hermanos de 18 años y vecinos del mismo ejido, que tras su ataque fueron detenidos por vecinos de la zona que al escuchar las detonaciones salieron ara ver lo que ocurría y al percatarse que dos sujetos encapuchados intentaban darse a la fuga, los sometieron hasta que llegaron elementos de la policía municipal, a quienes se los entregaron.

La situación provocó pánico entre personal de la escuela y alumnos, quienes al darse cuenta de lo ocurrido se enceraron en salones, mismos que bloquearon desde su interior con pupitres y escritorios para impedir que los dos hermanos ingresaran.

En tanto, el perímetro de la secundaria quedó acordonado por diversas corporaciones de seguridad, cuyos elementos iniciaron las diligencias correspondientes, así como la recolección de testimonios para esclarecer la mecánica de los hechos.

Por su parte, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que el móvil que habría llevado a este ataque estaría relacionado con un “tema de sentimientos contra el plantel”, lo que ya se investiga.

El funcionario indicó que esta versión forma parte de las primeras declaraciones recabadas tras la detención de los dos exalumnos que ya son interrogados por las autoridades.

La Crónica de Hoy 2026