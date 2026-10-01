Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 y genera alerta en Baja California Sur

El huracán Rachel se intensificó durante las primeras horas de este jueves a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido a los efectos que puede generar en Baja California Sur y otras entidades del occidente de México.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán se ubicó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de nueve kilómetros por hora.

Aunque el centro del huracán permanece sobre el mar, su circulación ocasionará condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en diferentes zonas del país.

Para este jueves se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit y el oeste de Jalisco. Estas precipitaciones podrían ocasionar diferentes afectaciones, principalmente en zonas bajas.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias pueden provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Además de las precipitaciones, Rachel también generará fuertes condiciones en las zonas costeras. En el sur de Baja California Sur se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.

En esta misma región se pronostica oleaje de cuatro a seis metros de altura. Mientras tanto, en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, así como oleaje de tres a cuatro metros.

Por estas condiciones, las autoridades pidieron extremar precauciones, especialmente a quienes realizan actividades en el mar y a las embarcaciones que se encuentran en las zonas donde se prevén mayores efectos.La cercanía del fenómeno también llevó a las autoridades de Baja California Sur a tomar medidas preventivas. En Los Cabos se determinó suspender las actividades escolares durante este jueves 1 de octubre, en todos los niveles educativos y ambos turnos, como una medida para proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante el pronóstico de lluvias fuertes.

El huracán Rachel continúa siendo vigilado por las autoridades debido a que mantiene una tendencia de fortalecimiento sobre aguas del Pacífico. El SMN y otras instituciones mantienen seguimiento de su trayectoria para determinar posibles cambios y las medidas que deberán aplicarse en las zonas que pudieran resultar afectadas. La población de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco fue llamada a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar exponerse a zonas de riesgo durante las lluvias y fuertes vientos.

Las autoridades también señalaron la importancia de no cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, además de atender cualquier indicación de evacuación en caso de que las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la población. Rachel se suma a los fenómenos meteorológicos que han afectado al Pacífico mexicano durante esta temporada de huracanes. Su evolución continuará bajo vigilancia durante las próximas horas, mientras las autoridades mantienen preparados los protocolos de prevención y atención ante posibles afectaciones.