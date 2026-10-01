Graciela Domínguez toma protesta a nuevos integrantes del gabinete de Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tomó protesta a seis nuevos funcionarios que se integran a distintas áreas del Gabinete Estatal, a quienes pidió trabajar con honestidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía. Durante el acto, la mandataria estatal señaló que los nuevos servidores públicos tendrán la responsabilidad de atender los retos de la actual administración y mantener un contacto directo con los diferentes sectores de la sociedad.

Los funcionarios que rindieron protesta fueron Wilfredo Véliz Figueroa, como secretario de Administración y Finanzas; José Manuel Acosta Bernal, como secretario de Obras Públicas; Marco Antonio Zazueta Zazueta, como subsecretario de Normatividad e Información Registral; Refugio Álvarez Montaño, como subsecretario de Administración, y José Cipriano Serrano, como director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). También asumió el cargo de directora del Trabajo y Previsión Social Aline Krystabel Guerra García, quien rindió protesta ante la Secretaría General de Gobierno.

Graciela Domínguez pidió a los nuevos integrantes del gabinete mantener una relación cercana con las y los sinaloenses, además de fomentar el diálogo permanente con la población. La gobernadora también destacó la importancia de que los funcionarios trabajen bajo principios de austeridad, honestidad y transparencia, con el objetivo de fortalecer la confianza entre el gobierno y la sociedad. Durante el acto, los nuevos servidores públicos se comprometieron a desempeñar sus funciones conforme al marco legal y atender los compromisos y retos establecidos por la administración estatal.

Entre los nuevos funcionarios se encuentran perfiles con experiencia tanto en el servicio público como en la iniciativa privada. Wilfredo Véliz Figueroa fue presidente municipal de Sinaloa durante el periodo 2005-2007. También se desempeñó como coordinador de zona del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) y como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Sinaloa.

José Manuel Acosta Bernal es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2011 fue reconocido como Arquitecto del Año por el Colegio de Arquitectos “Luis F. Molina”, organismo del que también fue presidente fundador. Además, ocupó el cargo de director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas. Por su parte, Marco Antonio Zazueta Zazueta fue diputado local durante las legislaturas LXIII y LXIV del Congreso de Sinaloa. Es licenciado en Administración y Finanzas y cuenta con una maestría en Economía y Negocios Internacionales. También se desempeñó como director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno estatal.

Refugio Álvarez Montaño fue director administrativo del Congreso del Estado entre 2018 y 2024. Además, cuenta con experiencia dentro de la banca privada, donde ocupó diferentes puestos relacionados con asesoría financiera y administración. José Cipriano Serrano es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dentro del Gobierno estatal ocupó cargos relacionados con infraestructura educativa y proyectos de obra. También trabajó durante más de 15 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social como supervisor y coordinador de obras.

Aline Krystabel Guerra García es química farmacobióloga y cuenta con una maestría en Educación con enfoque en Docencia e Investigación. Ha trabajado como docente y anteriormente fue secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán entre 2022 y 2025. Los nuevos funcionarios se incorporan formalmente a sus responsabilidades dentro del Gobierno de Sinaloa, mientras que la gobernadora les pidió mantener un trabajo cercano a la ciudadanía y cumplir con los objetivos de la administración estatal.