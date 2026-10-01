Marina prepara en Veracruz actividades por 205 años de la Armada de México

La Secretaría de Marina prepara una serie de actividades en el puerto de Veracruz para conmemorar los 205 años de la creación de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824.

Las actividades se realizarán del 2 al 4 de octubre como parte del llamado “Fin de Semana de la Flota”, con diferentes eventos abiertos al público en espacios representativos del puerto de Veracruz.

El programa comenzará el viernes 2 de octubre, de las 17:00 a las 21:00 horas, en el Paseo del Marino y el Muelle del Malecón. En estos lugares se instalarán módulos donde las personas podrán conocer diferentes actividades y áreas de la Secretaría de Marina.

Entre los módulos estarán los relacionados con la Historia de la Armada, Unidades de Superficie, Infantería de Marina, Aeronáutica Naval, Búsqueda y Rescate, Plan Marina, Educación Naval, Ciencia y Tecnología, Sanidad Naval, Meteorología e Hidrografía, así como Contrataciones.

También se contemplan diferentes actividades para las familias, entre ellas espacios infantiles, pintacaritas, módulos de alimentos, bebidas y souvenirs. Además, se tiene prevista la exhibición de un helicóptero tipo MD, aunque esta actividad estará sujeta a disponibilidad. Durante la primera jornada también habrá música. El programa contempla un concierto de las 19:00 a las 20:30 horas, con la participación del Mariachi de Marina y el grupo musical “Los Escualos”. Para el sábado 3 de octubre se realizarán actividades deportivas en Playa Regatas, de las 7:00 a las 10:00 horas. Estas actividades estarán dirigidas por instructores de la Heroica Escuela Naval Militar y serán organizadas de acuerdo con las edades de los participantes.

Las actividades continuarán por la tarde en el Paseo del Marino, donde nuevamente se instalarán los módulos institucionales y se realizarán exhibiciones. Los asistentes también podrán convivir con personal uniformado, cadetes y binomios caninos. Ese mismo día, la Plaza del Heroísmo será escenario de un concierto programado de las 19:00 a las 21:00 horas. El evento tendrá como motivo el 55 aniversario de la Banda de Música de la Heroica Escuela Naval Militar y el 40 aniversario del grupo “La Pandilla”.

La celebración concluirá el domingo 4 de octubre con una ceremonia conmemorativa que se realizará a las 10:00 horas en el Faro Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz. Durante este acto se recordarán los 205 años del nacimiento de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

Como parte de la ceremonia también se realizará una demostración de las capacidades de la institución en la aplicación del Plan Marina, así como del nuevo concepto operacional de la Secretaría de Marina. De acuerdo con lo informado, este concepto busca ampliar y mantener el alcance operativo de la institución, mantener presencia permanente y actuar de manera anticipada ante amenazas o actividades que puedan afectar la soberanía y el Estado de Derecho.

Con estas actividades, la Secretaría de Marina busca acercar a la población parte de las labores que realiza la institución, además de conmemorar su historia y su presencia en la vida nacional. El puerto de Veracruz será así el escenario principal de un fin de semana dedicado a la historia naval, las actividades familiares, la música, el deporte y la demostración de capacidades de la Armada de México.